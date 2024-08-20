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重做坡道、廁所 汐止江北活動中心無障礙8月底完工

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區江北市民活動中心無障礙坡道以及廁所都要打掉重做，預計8月底要改善完成。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區江北市民活動中心無障礙坡道以及廁所都要打掉重做，預計8月底要改善完成。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區江北市民活動中心已經3、40年，原本的無障礙設施不符合新標準，所以，汐止區公所今年也編列經費進行改善，包括無障礙坡道以及廁所都要打掉重做，預計8月底要改善完成。

位在汐萬路一段的江北市民活動中心，是附近平時辦活動聚會的室內場所，只是原本的無障礙設施不符合法規，必須要改善，首先是位在後方的無障礙斜坡道，舊的太陡不符合現行標準，所以，為了讓坡度達到1：12，整個設置位置大搬風，改由側邊的門進出，而且會有轉折上去。

汐止區長林慶豐指出，原本在江北市民活動中心後側有一個無障礙斜坡道，因為相關的法規要求要做到1：12，整體落差有達到96公分，所以，這部分要抓大概快11公尺，可能要做個2折，才能符合相關法規的規定，這部分會盡快來施作，讓輪椅族朋友能夠有無障礙的環境。

江北里長謝祚敏說，很感謝區長還月設計師來關心活動中心無障礙設施的修改，因為法規會越來越嚴格，像是過去雖然有無障礙廁所，但是不符合法規，這一次做修正，施工期間造成很多鄉親的不便，請多多諒解，希望月底能夠如期完工。

林慶豐表示，目前針對無障礙設施，法規要求比較嚴謹，這一次針對江北市民活動中心的無障礙廁所以及兩性平權廁所、還有戶外的無障礙斜坡道重新施設，這個工程預計在8月底完成，提供給市民鄉親以及長者，有一個無障礙的使用環境。

北市 廁所 汐止

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