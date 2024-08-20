拼防災韌性社區 汐止保長里加強災後復原培訓

自主防災意識抬頭，汐止區保長里在幾年前就參與防災社區，今年決定再升級，要申請防災韌性社區，所以，新北消防局也派專業老師，加強里內對災後復原重建工作的認知，希望透過培訓不但能獲得內政部韌性社區的標章，也讓里民對防災有更深的認識。

保長里長賴宗福表示，保長里因為今年要申請防災韌性社區，所以，包括新北市消防局、汐止區公所、以及台大團隊就來到活動中心上一些防災課程，以因應防災韌性社區的申請，培訓對象包括長安國小、中國貨櫃、社區防災士、鄰長跟巡守隊，希望透過定期培訓，讓大家都有防災的知能。

面對全球氣候變遷，極端氣候可能帶來的災害，新北市政府這幾年持續推動地防災社區及防災企業，希望讓地方、企業共同強化自主防災能力，提升整體防災的韌性，除了防災，也加強災後復原的培訓，讓里民覺得受獲很多。

防災士楊理建說，因為里內曾經受過風災水災，所以，覺得社區防災很重要，所以，參加了防災士的訓練，保長共有8位防災士，而推動防災，對里民很有幫助，像王母救世宮是里指定避難所，提供吃的住的，是防災重要的一環，防災士會發揮應有的功能。

中國貨櫃勞安組主管張家騰指出，加入自組防災行列，如果到時候社區這邊有需要的話，企業會全力配合、幫忙，因為都是屬於在地的一環，是里內的一份子，會盡力協助里長。