淡北道落墩調整機車引道 路型蜿蜒地方憂心安全

淡水河北側平面道路今年初開工，為配合關渡大橋匝道內的高架橋墩施作，新工處上個月開始進行微調整關渡大橋淡水端台2乙線機車道的路型後，但實際卻發現已經完成的道路線型，蜿蜒幅度相當大，引發機車族行車安全的疑慮。為此，新北市議員鄭宇恩要求新北市府施工規劃應優先考量行車安全。

市議員鄭宇恩指出，近期機車騎士行經關渡橋下機車引道，可看到新工處已經將完成調整路線的道路鋪設，雖然路型有做調整，但先前卻又發生機車騎士因為地上的砂石打滑摔車因而受傷，也要求施工單位一定要做好周邊環境管理。

鄭宇恩表示，過去機車族就持續反映關渡橋下平面路段採汽機車強制分流，但機車道卻蜿蜒，現況因應淡北道路工程，機車道又改得更加曲折，恐怕將衍生更多事故，盼交通局及新工處研擬更完善的道路設計。並且做好周邊道路的環境安全以及清楚的標示，以確保安全。