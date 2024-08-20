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接棒未來女子棒球隊開課 三芝童體驗棒球樂趣

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
「接棒未來女子棒球隊」成員前往新北市三芝國小，為偏鄉學童帶來豐富的課程，體驗迷你棒球樂趣，充實漫長的暑期生活。 圖／紅樹林有線電視提供
「接棒未來女子棒球隊」成員前往新北市三芝國小，為偏鄉學童帶來豐富的課程，體驗迷你棒球樂趣，充實漫長的暑期生活。 圖／紅樹林有線電視提供

頂新和德文教基金會帶領「接棒未來女子棒球隊」成員前往新北市三芝國小，攜手新生活社會福利發展促進會，為30位弱勢學童舉辦公益棒球體驗活動，為偏鄉學童帶來豐富的課程，體驗迷你棒球樂趣，充實漫長的暑期生活。

這場活動由「接棒未來女子棒球隊」的林珈羽副隊長與資深隊員李詩芸負責教學，除了分組針對每個守備位置指導外，還讓小朋友們體驗棒球實際下場比賽的樂趣，雖然許多孩子是初次體驗迷你棒球，但在教練們細心熱情的教導下，氣氛很快活絡起來。

新生活社會福利發展促進會理事長蘇興李表示，新生活促進會長期服務北海岸一帶的弱勢家庭，平日為學童開辦課輔班，暑期也盡力為學童安排活動，這次相當感謝頂新和德文教基金會開設棒球課程，減輕課輔老師的負擔，更讓小朋友擁有豐富的暑假回憶。

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