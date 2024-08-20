三芝八連溪畔農作、電纜被偷 市議員會勘裝監視器

農民辛苦種植的作物遭竊，就連農業用電纜都被竊賊偷走。在三芝區八賢里靠近八連溪畔的農田多為山間小路沒有架設監視器，因此農作頻繁被偷也難以抓到竊嫌，為此市議員鄭宇恩會同當地里長及分局辦理會勘，要增設監視器，進而達到嚇阻與追查不肖竊嫌的功能。

市議員鄭宇恩指出，近來接獲民眾陳情在三芝八賢里山區有電纜及農作物屢屢遭竊，而竊賊似乎對當地相當熟悉，知道如何閃避監視器的追蹤，如此也讓當地居民相當苦惱，為此就會同當地里長及分局前往會勘，將在周邊增設監視器，盼能揪出竊賊。

當地里長不僅是接獲多起居民的農業用電電纜、農作物遭竊的情況，更加也曾傳出附近溪畔遭棄置大量營建廢棄物，各種違法行為造成居民的損失及環境破壞，而竊賊都巧妙的避開了監視器拍攝路段，即便報警也難以追查，因此這次的會勘就是要增設監視器，嚇阻竊賊，也便利警察追查竊案。

市議員鄭宇恩說，會勘中初步歸納出竊賊可能的移動動線，也找到能夠供電的農業用電，並且將增設監視器，希望可以揪出竊賊，還給居民安居樂業的生活環境。