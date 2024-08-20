樹林首座社宅緊鄰捷運及火車站 578戶預計2028年完工

新北溪南地區持續發展，也帶來住房需求，其中樹林地區首座社會住宅「樹德安居」今動工，預計2028年完工，屆時將能容納578戶，周圍鄰近校園、商圈、工業區及捷運等交通樞紐，滿足各族群民眾需求，而當地還有另兩處基地也正辦理都計變更中，預計未來會有更多社宅供給。

國家住都中心今於舉行「樹德安居」社會住宅開工典禮，現場眾多內政部、國家住都中心、國產署等單位人士及在地立委出席，新北城鄉局、在地議員們也都前往關心，雖期間大雨，但活動仍熱絡。

國家住都中心表示，「樹德安居」是中央在當地首座社宅，規劃A、B兩基地隔文化街南北相望，共能容納578戶，預計2028年完工，總工程經費約33億6980萬元，由中央全額投資興建。

國家住都中心提到，該社宅對面即是大同山系樹海，步行5分鐘即可抵達捷運萬大樹林線二期LG16站，車行5分鐘可至台鐵樹林站，也鄰近樹林國小、育林國小及國中、樹林區公所、仁愛醫院以及站前商圈，生活機能完備。

國家住都中心董事長花敬群指出，該社宅是「社宅環島」第一站，新北400萬人對於住的需求最多；內政部長劉世芳也說，該社宅地段好，動用大量資源希望實現居住正義，也會把托老托幼、里民活動空間等納入。

立委蘇巧慧表示，建設一定是中央地方一條心，該兩座基地原本是舊台鐵宿舍，荒廢十年以上，草長得比人高，充滿垃圾及野狗，好在經過爭取及規畫現在成為社宅用地，周圍相關機能也完備，成為青年安居樂業的好地方。

國家住都中心補充，該案鄰近台鐵樹林站商圈、樹林工業區等生活與產業聚落，距離台北市區僅20分鐘車程。未來捷運萬大樹林線通車加持，將吸引更多居住人口移入。