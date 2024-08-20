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北市攜林志玲推兒少心理健康 第一線人員也受惠

中央社／ 台北20日電

北市府與志玲姊姊慈善基金會，共同推廣兒少自我覺察及培養心理韌性課程；社會局表示，以11至15歲兒少心理教育推廣為基礎，延伸至保母、社工等第一線服務者也受惠。

台北市政府與財團法人台北市志玲姊姊慈善基金會共同推廣「心玲守護計畫－兒少心理健康課程」，藝人林志玲、台北市長蔣萬安出席，呼籲重視兒少心理健康。

志玲姊姊慈善基金會表示，「心玲守護計畫」由北市諮商心理師公會率領的專業心理師團隊協助編製「情緒的認識與調節」「培養客觀的自我認知」「人際的交往與溝通」「尋找理想與設定目標」4大主題課程，並與社會局、教育局及青年局共同合作，希望讓孩子從小就能透過一系列心理健康課程，認識自己心靈與情緒。

社會局長姚淑文表示，本次計畫特別之處，是以11至15歲兒少學生校園心理健康教育推廣為基礎，延伸至針對保母、托嬰中心教保員、少年中心及兒少據點社工等長期第一線照顧兒少服務者，提供一系列情緒管理課程學習，降低平日照顧壓力，並針對需求給予個別化諮商，維護其心理健康。

姚淑文說，另針對少年中心、兒少據點兒少，只要社工評估有需求，可連結心玲守護計畫，提供個人及團體諮商，鼓勵兒少講出心中困境，勇於求助，並且就近提供服務。

市長蔣萬安致詞時表示，現代人生活壓力繁重，心理健康議題相當重要；而有感於近年來兒少情緒困擾現象漸增，市府特別支持由志玲姊姊基金會發起的心玲守護計畫，希望能提供市民多元化心靈照顧。

北市自殺防治中心統計，民國112年接獲15至24歲自殺企圖通報1640案件中，分析其前3名自殺原因為「憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病」「家庭成員問題」及「課業壓力」；北市府希望透過「心玲守護計畫－兒少心理健康課程」，積極呵護北市兒少心理健康，完善社會安全網。

教育局長湯志民表示，教育局已訂有校園心理健康促進實施計畫，全面推動校園情緒教育，對於校園中情緒管理能力需加強、家庭功能缺失的學生等，提供學校輔導教師諮商服務資源等；青年局長殷瑋表示，15歲至45歲為心理耗損三明治族群，面臨經濟負擔、工作壓力及各種角色衝突，本次與志玲姊姊基金會合作，針對新手家長辦理情緒管理課程及親子輔導講座等。

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