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納骨塔一櫃多罐 將增樹林、三峽、五股、八里、淡水5處

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市一櫃多罐納骨塔，將再增5區。圖／新北市民政局提供
新北市一櫃多罐納骨塔，將再增5區。圖／新北市民政局提供

新北目前各公立納骨塔賸餘櫃位3萬餘個，整體使用率已達86.22%，新北審計處指出，以每年1萬件入塔計算，剩餘櫃位只能支應2.51年，雖在部分地區推行一櫃多罐政策，餘裕仍低。新北市民政局表示，一櫃多罐服務範圍，將再新增樹林生命紀念館、三峽生命紀念館、五股孝恩納骨堂、八里慈恩納骨塔及淡水聖賢祠，預計8月送市政會議核定，2027年前可增5萬6千櫃位。

審計處指出，新北市目前19處公立納骨塔，有11處使用率已經超過9成，所有塔位剩餘櫃位約3萬餘格，整體使用率達86.22％，只能再支應2.51年，但以溪北地區來看只剩1.5年、溪南1.5年、北海岸地區1.82年，大新店地區只剩2.09年時間就會全滿。

審計處表示，目前超過9成使用量的納骨塔，目前只有中和、土城、新莊推動一櫃多罐政策，緩不濟急，應該加速推動。

新北市民政局統計，新北市開辦一櫃多罐措施，主要是為配合民眾希望配偶或親屬能同置一處需求，開放一櫃多位政策以來，2022年有64位亡者透過一櫃多位方式安置，2023年178位，今年截至7月已有118位亡者安置。

民政局表示，除中和、新莊、土城已開辦區域，民政局現正修正「新北市公立公墓公立骨灰骨骸存放設施使用收費標準」，一櫃多罐政策，將再納樹林生命紀念館、三峽生命紀念館、五股孝恩納骨堂、八里慈恩納骨塔及淡水聖賢祠，草案預計於8月底送市政會議核定，持續透過增設櫃位及改櫃方式，預計2027年前本市可以再增加5萬6000個櫃位供民眾申請使用。

民政局表示，目前也正規畫新建新塔，鶯歌二塔預計2027年年4月啟用5萬個櫃位，八里二塔預計2028年2月啟用5萬個櫃位，中和二塔預計2029年7月啟用3.6萬個櫃位，淡水預計2030年啟用5萬個櫃位，總計增設18.6萬個櫃位，將可滿足未來10年需求。

不過有民眾指出，一櫃多罐政策，既有的骨灰需要縮小骨罐體積，不少民眾擔心會打擾亡者，願意嘗試者沒有太多。民政局說，由於櫃位空間有限，需縮小骨罐體積，民眾可考量實際祭祀需求，提出申請。

納骨塔

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