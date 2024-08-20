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台北市登「亞洲最難步行城市」之首 交通局嗆：不具參考意義

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市有不少標線型人行道，但時常有障礙物或車輛佔據。圖／聯合報系資料照
台北市有不少標線型人行道，但時常有障礙物或車輛佔據。圖／聯合報系資料照

外語學習平台《Preply》9日發布「亞洲最適合步行的城市」調查，指出台北市為最難步行的城市，引發話題。台北市交通局今回應，該網站研究方式利用AI為每個城市尋找一日行程，在換算成步行時間，完全無法反映行人環境優劣，且景點間距離較遠會利用大眾運輸，因此不具參考意義。

《Preply》計算每個城市平均一天觀光行程步行總距離，包括早餐、午餐、晚參與期間的熱門景點，計算所時間、步數、消耗卡路里。他們發現台北市是亞洲最難步行的城市，平均一天要移動15.6公里、花費224分鐘、走1萬9400步、燃燒970卡路里，這意味雙腳會非常疲憊。

台北市交通局今回應，該網站以AI為每個城市找一個步行一日行程，但未公布人工智慧如何擇取景點，也未考慮大眾運輸，僅能反映AI所擇景點間用步行移動的距離長短，這樣的分析方式，對景點距離較近的城市較為有利，卻無法反映行人環境優劣，並不具有參考意義，事實上景點間距離較遠時，遊客會透過大眾運輸搭配步行來完成旅程。

交通局指出，2013年起，內政部國土署全國市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評，台北市連續8年考評第一；除了人行道，北市也建構完整的綠運輸系統，2022年統計，台北市綠運輸占比已有61.1%，透過捷運、公車、共享汽、機車、Youbike及人行，提供完整的綠運輸體系，幫助遊客便利地暢遊在台北市。

交通局表示，2023年成立府級專案小組，推動「台北交通安心行」計畫，去年新增13條實體人行道、拓寬18條實體人行道、新增114條標線型人行道；在大學里試辦交通友善區，讓行人更安全友善，後續已經有10個里願意參與推動。預計明年底完成280所學校、45所醫院、50座公園及38條主次要幹道的行人環境整理，讓行人更為友善及安全。

《Preply》公布亞洲最難步行城市，名次依序為台北、烏茲別克的塔什干（Tashkent）、印尼雅加達、印度班加羅以及日本大阪。圖／翻攝自《Preply》
《Preply》公布亞洲最難步行城市，名次依序為台北、烏茲別克的塔什干（Tashkent）、印尼雅加達、印度班加羅以及日本大阪。圖／翻攝自《Preply》

人行道 北市 景點

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