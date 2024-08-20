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新北市亞東醫院推病歷線上平台 在家就能申請

中央社／ 新北20日電

新北市的亞東醫院今天舉辦「病歷申請e鍵通，在家完成好輕鬆」平台上線成果發表會，民眾無需下載APP，即可在家一站式完成病歷申請，實現一鍵完成服務的體驗。

亞東醫院今天舉辦病歷申請平台上線成果發表會，會中簡報說明系統開發理念、資訊安全設計、身分驗證與刷卡金流的操作流程，並分享平台的實際應用成果。

亞東醫院院長邱冠明指出，隨著醫療數位化的進程不斷加快，為提供患者更便捷、更高效的醫療服務，解決病人申請病歷的繁複流程的困擾，亞東醫院建置「病歷線上申請平台」，並於7月8日正式上線。

由於民眾無需下載APP，即可在家一站式完成病歷申請，實現一鍵完成服務的體驗。邱冠明表示，自平台上線以來，截至8月19日，已有超過50名民眾藉此系統申請，累積成功申請共116份電子病歷，滿意度均超過90%。

他強調，此系統有效減輕醫院方面在身分驗證上的負擔，響應社會對ESG（環境保護、社會責任及公司治理）的期待，「實現了民眾、同仁與社會的三贏局面」。

亞東醫院 新北 網路

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