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三重力行路地下道湧水影響通行 施工改善問題路面品質

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市三重區力行路地下道因與地下水位同高，每當水位上漲時就湧出路面影響通行，新北養工處做改善工程，近期已完工。圖／新北工務局提供
新北市三重區力行路地下道因與地下水位同高，每當水位上漲時就湧出路面影響通行，新北養工處做改善工程，近期已完工。圖／新北工務局提供

新北市三重區力行路地下道因與地下水位同高，每當水位上漲時就湧出路面影響通行，讓不少民眾行經時都需格外小心安全。新北養工處於近期完成改善，包含AC鋪面刨除、導水管埋設、混凝土灌漿等，完工後路面不再湧水，道路也更加平穩，民眾行經更加安全。

三重區力行路地下道是當地重要交通幹道，每日通行流量非常大，不過因為該區域地下水豐沛，每當水位上漲時就會湧出路面影響通行。民眾表示，除行經濺起水花外，也怕不熟路況而打滑。

養工處指出，三重區力行路地下道地下水位高度與路面相同，地下水常在降雨後上升湧出路面，經試挖確認湧水點後，排定該湧水改善工程，以保障用路人安全及提昇用路品質。

工務局說明，該工程於5月施作，並於近期修繕完成，包含AC鋪面刨除、導水管埋設、混凝土灌漿等改善工法，完工後讓三重力行路地下道煥然一新，保障用路人安全外，也提昇用路品質。

新北市三重區力行路地下道因與地下水位同高，每當水位上漲時就湧出路面影響通行，新北養工處做改善工程，近期已完工。圖／新北工務局提供
新北市三重區力行路地下道因與地下水位同高，每當水位上漲時就湧出路面影響通行，新北養工處做改善工程，近期已完工。圖／新北工務局提供
新北市三重區力行路地下道因與地下水位同高，每當水位上漲時就湧出路面影響通行，新北養工處做改善工程，近期已完工。圖／新北工務局提供
新北市三重區力行路地下道因與地下水位同高，每當水位上漲時就湧出路面影響通行，新北養工處做改善工程，近期已完工。圖／新北工務局提供
新北市三重區力行路地下道因與地下水位同高，每當水位上漲時就湧出路面影響通行，讓不少民眾行經時都需格外小心安全。圖／新北工務局提供
新北市三重區力行路地下道因與地下水位同高，每當水位上漲時就湧出路面影響通行，讓不少民眾行經時都需格外小心安全。圖／新北工務局提供

三重 地下水

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