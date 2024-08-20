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台1高架破大洞議員質疑海砂橋 拆45年高齡中正陸橋再掀關注

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北城鄉局研議拆除中正陸橋提升當地景觀，引起當地民眾群起反對，憂造成當地大塞車。記者李定宇／攝影
新北城鄉局研議拆除中正陸橋提升當地景觀，引起當地民眾群起反對，憂造成當地大塞車。記者李定宇／攝影

新北市三重區台一線高架橋今天清晨發生聯結車鋼梁墜落，砸破護欄掉落下方道路以外，高架路段也因此全線封閉。新北市議員邱婷蔚質疑這高架橋20幾年來就是海砂橋。而距台一高架事發地僅約500公尺的中正陸橋至今已45歲高齡，過往城鄉局曾研議拆除，如今因台一高架重大車禍再掀關注。

為降低都會區熱島效應增加綠帶面積，新北市城鄉局去年於三重區公所周邊辦理「三重公共服務園區藉周邊景觀整備計畫」，研議拆除中正陸橋提升當地景觀，城鄉局向內政部申請「111年度城鎮風貌及創生環境營造計畫」補助6千萬元，新北自籌3600萬元。一併評估拆除跨越中正南、北路的汽車專用中正陸橋。

不過時至今日今年已高齡45歲的中正陸橋尚未拆除，因台一高架段今日發生車禍破大洞被質疑是老舊海砂危橋，中正陸橋是否拆除再引關注。新北市城鄉局今對此表示，三重公共服務園區藉周邊景觀整備計畫拆除中正陸橋是評估項目之一，市府完成周邊交通及當地意見後，將再行決定是否拆除。

一輛聯結車今天清晨自撞新北市台一高架隔音防護牆，導致車鈄鋼梁傾斜掉落橋下壓毀兩輛汽車，現場無人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／攝影
一輛聯結車今天清晨自撞新北市台一高架隔音防護牆，導致車鈄鋼梁傾斜掉落橋下壓毀兩輛汽車，現場無人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／攝影

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