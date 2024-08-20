台1高架破大洞議員質疑海砂橋 拆45年高齡中正陸橋再掀關注

新北市三重區台一線高架橋今天清晨發生聯結車鋼梁墜落，砸破護欄掉落下方道路以外，高架路段也因此全線封閉。新北市議員邱婷蔚質疑這高架橋20幾年來就是海砂橋。而距台一高架事發地僅約500公尺的中正陸橋至今已45歲高齡，過往城鄉局曾研議拆除，如今因台一高架重大車禍再掀關注。

為降低都會區熱島效應增加綠帶面積，新北市城鄉局去年於三重區公所周邊辦理「三重公共服務園區藉周邊景觀整備計畫」，研議拆除中正陸橋提升當地景觀，城鄉局向內政部申請「111年度城鎮風貌及創生環境營造計畫」補助6千萬元，新北自籌3600萬元。一併評估拆除跨越中正南、北路的汽車專用中正陸橋。