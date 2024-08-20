台1高架破大洞議員質疑海砂橋 拆45年高齡中正陸橋再掀關注
新北市三重區台一線高架橋今天清晨發生聯結車鋼梁墜落，砸破護欄掉落下方道路以外，高架路段也因此全線封閉。新北市議員邱婷蔚質疑這高架橋20幾年來就是海砂橋。而距台一高架事發地僅約500公尺的中正陸橋至今已45歲高齡，過往城鄉局曾研議拆除，如今因台一高架重大車禍再掀關注。
為降低都會區熱島效應增加綠帶面積，新北市城鄉局去年於三重區公所周邊辦理「三重公共服務園區藉周邊景觀整備計畫」，研議拆除中正陸橋提升當地景觀，城鄉局向內政部申請「111年度城鎮風貌及創生環境營造計畫」補助6千萬元，新北自籌3600萬元。一併評估拆除跨越中正南、北路的汽車專用中正陸橋。
不過時至今日今年已高齡45歲的中正陸橋尚未拆除，因台一高架段今日發生車禍破大洞被質疑是老舊海砂危橋，中正陸橋是否拆除再引關注。新北市城鄉局今對此表示，三重公共服務園區藉周邊景觀整備計畫拆除中正陸橋是評估項目之一，市府完成周邊交通及當地意見後，將再行決定是否拆除。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言