新北五寮尖峭壁險峰難攀爬 6山友無私幫維護

新北市192條登山步道，由於其困難程度，登山客將筆架連峰、皇帝殿、五寮尖稱之為三大岩場，其中三峽區五寮尖因有多處近垂直攀岩、陡峭的稜線，被視為新北最難爬的登山路線。而因山道維護不易，有約6名常客自發維護山道、照顧新手，成為推廣五寮尖幕後推手。

新北市幅員遼闊登山步道不勝枚舉，其中五寮尖則是因為其攀爬困難程度被外界視為新北第一難爬步道因此名聲大噪，但由於其多處攀岩、拉繩、走稜線，相當考驗體力及耐力，且稜線高低落差約50公尺，過往經常傳出有登山客失足墜落導致骨折，甚至摔下致死案例，也因此該路線休閒性質登山民眾較少，主要以健身型登山客較多。

而由於五寮尖相當難爬，較少見到官方單位整理維護，久而久之有約6名熱愛五寮尖的山友，自發性的開始維護當地環境，舉凡清理垃圾、攀繩保養、登山路線指引，或為登山客拍照留紀念都有。另五寮尖除了少數人造階梯外，其餘多為天然石塊、泥土地，若非經常有登山客路過，否則登山路徑將難以辨識，因此有山友近期自發購買約三百個磚塊鋪路，避免登山客遇泥濘路而滑倒受傷。

五寮尖登山口位在台7乙線上，由於一旁有間雜貨店玉里商店，玉里商店也成為登山客相相約聚集地點，每到假日玉里商店沿線停靠車輛，多為五寮尖登山客所停放。熱愛爬五寮尖的吳先生，當地山友暱稱金城武，今年43歲，早年因為想攻頂玉山開始登山，家住中壢距離五寮尖路途較近，一周約兩次前來登山，而整趟山路一般人約需8小時爬完，金城武僅約需兩小時即可。

金城武說，偶而遇到生面孔來爬五寮尖，也會觀察對方的登山裝備是否足夠，若是穿平底鞋等一般休閒服裝就會關心詢問一下對於山路是否熟悉，若有必要可能會勸退其不要繼續往前，「五寮尖爬山至少要待兩公升水、手套、防滑鞋，這樣登山才安全。」金城武近期也在五寮尖峭壁雄風、五寮尖山兩處打卡點設置「沒人疼就來爬五寮尖吧，爬完全身疼、五寮尖不無聊、五寮尖639M」拍照牌，供登山客拍照打卡。

另有一名在板橋開設水族館的莊姓老闆，閒暇之餘最愛背著單眼相機到五寮尖，為難得爬上雄風峭壁的登山客拍照留念。還有一位家住木柵的吳先生，在五寮尖爬山已有8年時間，經常帶領登山客一起爬山「除了互相照應，一起爬山聊天也比較不會無聊」。

家住樹林的林姓登山客說，自己很喜歡運動，五寮尖爬上爬下可鍛鍊全身肌肉，還能親近大自然一舉數得，因為五寮尖很難爬人也較少，在這邊可以很安靜地享受美麗的自然山林，「滿身大汗的爬上峭壁雄風後，那登高望遠的滿足感，只有親自體會才能享受。」

金城武說，五寮尖在疫情時不能待室內，反而人潮很多，現在則或許因為地震加出國旅遊潮，人潮減少許多，但垃圾卻還是不時會出現，爬山時就順手清理。另由於政府設置的鋼纜攀繩以年久失修，多處鋼絲已有斷裂竄出，若未注意登山客手部將被刺傷，也因此每次爬山都會隨身攜帶絕緣膠帶及束帶，遇到類似狀況就可緊急修復避免傷人。