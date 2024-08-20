獨／驗證完成！台北大巨蛋可舉辦演場會 消安基金會今早發函給遠雄

台北大巨蛋確定可舉辦演唱會，消安基金會日前完成驗證報告並交給外聘委員查看，執行長陳文龍證實，今天上午最後一位委員已看完審查報告，確認內容沒問題，上午已發函遠雄，應下午或明天就會收到，未來遠雄若要辦非體育賽事，可將這份驗證報告一併交由市府審查通過後，就可舉辦。

台北市長蔣萬安昨天表示，消防安全基金會的驗證檢查則預計本周核定，如果一切程序完備，國慶晚會就可以在10月5日舉辦。副市長李四川昨也說，大巨蛋的疏散通道除地面層外，底下也有連通道可以直通到對面國父紀念館，疏散沒有問題，目前包含漏水及椅子加裝椅套，盼所有缺失10月底前改善完成。

陳文龍表示，驗證報告4位外聘委員看過，經過來回和遠雄討論後，修訂出最終版報告，也經委員簽字同意通過，今天上午已發函給遠雄，不過是否能舉辦非體育賽事最終裁量權，還是由北市府依「大型群聚自治條例」來認定。

陳文龍說，此次驗證主要是去看當舉辦非體育賽事時，遠雄整體疏散避難動線是否流暢，包含消安編組共有91位引導疏散人員（含指揮官），因為不是每一次辦活動都是同一批人，因此驗證要訂出一套SOP，在每次活動，相關人員指教經訓練後都能夠上手。