都市熱島擴大 學者：再不種樹更來不及

聯合報今天陽光專題報導「都市熱島擴大、搶救溫度難民」，跨行政區的都市高溫現象正在擴大，學者直呼「種樹都還來得及，來不及更要種，再不種更來不及」，養大樹冠好遮蔭，盼綠化散熱提升都市涼化層次。

台灣大學防災減害與韌性碩士學位學程副教授石婉瑜說，過往各界鮮少思考一地開發對其他區域的影響，她舉例台北盆地在西風盛行時，往往有溫度較高現象，可能與其西側的林口台地、桃園台地等地都市化，大量埤塘、農地、林地消失有關，當地升溫現象非常顯著，連帶從盆地西側而來的風也變熱了。

成功大學建築學系特聘教授林子平分析，大漢溪上游的台北萬華與中正，以及新北板橋、土城、樹林等早已是熱點，現在更朝桃園八德蔓延，加上河谷易蓄熱難排出、桃園與中壢開發迅速擴張，「桃園市是近年增溫最明顯的地方」，城市邊界慢慢消失後，預料將成北台灣下一個都市熱點。

「都市高溫最怕聚集，分散不會是大問題」，林子平形容好比吃火鍋，大空間有3個零星小爐，全部集中成大爐，溫度將難以散去，問題在於都市發展愈集中，能源排放量會比分散發展的加總還要大，甚至墊高熱的成本。

台灣大學地理環境資源學系教授莊振義指出，研究分析2000年迄今，桃園埤塘面積降低幅度的確造成桃園、中壢、內壢一帶的增溫非常顯著，因此建議各縣市政府都市計畫，未來應一定程度保留既有綠地面積，例如埤塘不只可降溫，其涵養地下水也可幫助調節水資源應用。

九典聯合建築師林章鍊認為，零碎的開放空間或綠地，若能透過都市規劃，將城市開放空間作點與點之間的串連，使其有機會成為一個風道，將有助於城市降溫與通風，以減少都市熱島效應，新鮮流動的空氣，也讓以人為主的生活空間更加舒適與健康。

面對都市熱島效應加劇，站在豔陽底下，體感溫度飆升之高，有時甚至破50°C。北市今年推出「都市降溫宜居家園專案計畫」，透過體感降溫、密集綠覆等三大策略，透過增加林蔭大道等綠化方式，拚台北體感降溫2°C。

莊振義直言，種樹確實有成效，北市大面積綠地如大安森林公園、關渡自然公園，都可緩解環境高溫，例如前者對於周遭降溫效果，可影響至鄰近400公尺社區範圍。公園綠地面積無論大小，一能改變該地的能量收支狀況，二是其植被的蒸發散有助於降低周遭溫度，同時具有風廊作用，為周遭社區帶來顯著降溫成效。

貳本規劃設計建築師徐佳鴻認為，增加綠覆率若無從單點種起、一點點去建構成面狀，就永遠創造不出大的價值；而在道路上建構綠廊成效有機會更顯著的原因在於，道路路權空間操作的掌握權在公部門手上，若市府決定要做，相對容易且較快達到目標。

徐佳鴻說，在都市開發過程中，得更加重視水綠基盤的建構，若可以進一步配合小尺度的夏日風向，更有機會形塑一個有綠樹遮蔭、有涼風輕送的廊道空間。

她提到，最後應透過建築營造技術與多些建設費用，讓開挖面也可增加覆土深度把樹種好，甚至引入水元素啟動空氣流動的動力，營造舒適的被動式環境，後續確實需要增加工程費及維護管理經費，但「現在應該已經到了不該計較的時候。」

林章鍊則說，建築師在永續綠建築的配置策略上，主要考量季節風向，尤其是夏季風向，透過適當的建築物量體配置，讓風有機會穿越，當風流動就有機會帶走熱，再搭配可讓空氣降溫的保水層、綠化等措施，如減少會散發輻射熱的硬舖面，增加綠地或透水鋪面，或在上風處留設景觀滯洪池，使風藉由水的蒸散作用，達到局部降溫效果。

北市都發局都市設計科長謝佩珊說，全球氣候變遷之下，僅靠小區域種樹逆轉大環境溫度的效果有限，因此都發局著重體感降溫，盼在開發基地多種樹，提供較佳的遮蔭空間，提升行人舒適度。