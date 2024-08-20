回響／行人成溫度難民 北市跨局處推動連續綠廊
聯合報今天陽光專題報導「都市熱島擴大、搶救溫度難民」，許多人一出門就汗流浹背，成道路上的「溫度難民」，民眾盼人行道、廣場多一些樹蔭，營造舒適的步行環境，北市府下一步將跨局處推動「連續綠廊」。
北市府副秘書長張溫德說，種樹是很明確的降溫目標，但有時可能會受限人行道不夠大、位置不適合反而會造成安全問題，目前府級和工務局討論規畫一個系統指引，針對台北四大熱區盤點路段狀況，串成連續綠廊。
他說，將召集相關局處討論，若考慮遮蔽交通視線或因人行道空間不足，可考慮改種需要空間較小的樹木或綠籬；甚至針對人行道加頂蓋等，透過各種手段達到降溫。「降溫是大家的共識」，但該怎麼去落實，也是接下來要來整合討論方向。
「城市降溫重要一環是公共工程的綠化基盤。」都發局長王玉芬認為，針對既有社區的住戶，在房子還沒有都更或改建前，透過降溫的人行道，舒適的行道樹遮蔭，享受涼適生活路徑，是市府下一步要努力的目標，必須透過工務局及交通局等各局處一起協助才能達成。
交通局長謝銘鴻表示，人行道樹木、綠蔭議題絕對是跨局處業務，在人行道種樹，也必須要有一定的空間設置公共設施，才能連貫性提供行人走路空間，除了綠蔭外，還要有路燈桿、電箱等空間，這些道路設計議題，都會納入未來的路型設計中。
謝銘鴻提到，他日前徒步環島時，走在樹蔭下的溫度和被太陽直射差很多，路樹對城市降溫相當有幫助，現在設計新道路都要盡量拓寬人行道寬度，納入公共設施，在既有道路部分，假設道路寬度可以負荷車流，就會盡量拓寬種植樹木，包括新工處、公園處、交通局都要合作做好整體規畫。
工務局長黃一平表示，會與都發局推動都市綠覆、綠條件及交通局提升人行空間策略中尋求平衡，台北市道路原則會由交通局辦理整體規畫，包含車流流量、人行動線等，如果相關空間寬幅足夠安全島及人行道時，便可種植路樹，但同時要考量人行道淨寬度達到一定標準，確保行人通行順暢。
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