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回響／北市拚體感降溫2°C 擬推大樓垂直綠化 放寬陽台免計產權

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北即時報導
近日天氣高溫炎熱，雙北地區因熱島效應，曝曬在陽光下的體感溫度更是讓人大喊吃不消，走在路上的民眾除了用手用傘遮陽，也用盡各種方式降溫扺抗酷暑。圖與文／杜建重
近日天氣高溫炎熱，雙北地區因熱島效應，曝曬在陽光下的體感溫度更是讓人大喊吃不消，走在路上的民眾除了用手用傘遮陽，也用盡各種方式降溫扺抗酷暑。圖與文／杜建重

本報今天推出「陽光行動」專題報導「都市熱島擴大、搶救溫度難民」，因應熱島擴大，北市推出降溫策略，副市長李四川指示都發局研議推動城市「垂直綠化」，預計今年底前推動，將先針對商辦大樓放寬擴大陽台寬度，不計入「產權登記」，比照「高雄厝3.0」打造建築物陽台垂直綠化，增加綠覆率，為都市降溫。

李四川說，他到日本旅遊，發現日本許多建築垂直綠化，類似他在行政院秘書長任內推動的高雄厝3.0，解決南部氣溫高、天氣比較熱的困境，至於台北市未推是因陽台面積雖不計容積、但計入產權面積，若放寬陽台，會擔心恐有圖利建商之嫌。

李四川說，目前市府研議的方向，是放寬擴大的陽台部分不要登記產權，儘管陽台有擴大，就使用執照來說還是原有的產權大小，權狀面積不會增加：另也有人擔心陽台放寬擴大免計產權，會變相讓住戶圍成室內空間變違建，所以會先朝放寬商辦推動，因商辦有管委會可以強力管理，作法還在研議，希望今年底可以先有示範點。

至於城市降溫，北市推體感降溫2°C，市府也陸續盤點地點種樹，李四川說，例如基隆河旁原內湖垃圾山綠化後，未來也會種樹，不僅是為城市降溫，也希望打造成具特色、有觀光效應的綠化，如種櫻花、有四季變化的景觀樹種等，吸引民眾遊憩休閒。

「最有效的降溫方法就是種樹。」市府副秘書長張溫德表示，每年都在請公園處盤點能種處空間，不過盆地熱島高溫其實不容易改變，喊出降體感溫度2度C，主要是希望在高溫環境下，民眾可以透過市府所做的種樹、綠蔭廊道等降溫措施，體感溫度能夠比自然環境的氣溫下降兩度，感受上不那麼熱，讓人們願意到戶外活動。

另外，都發局長王玉芬也表示，城市熱島或地球暖化的趨勢很難扭轉，台北市降溫城市政策是一種「調適」策略，透過設計手法改變人們對溫度的舒適感受。

都發局表示，目前都更方案已納入退縮、綠化及連續遮簷等相關措施，讓通風及行人遮蔭條件更好，也需要透過改善公共環境，達到整體舒適目的。

張溫德表示，都市計畫的指引，各行政區都有不同要求，包含棟距、風廊的留設，但大方向就是讓風不要被老房子擋住，風吹得進來，都更案能按準則執行，長期下來就可看見改變。

北市 李四川 高溫

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