快訊

中職／曝李珠珢跟台灣球團談好了！前體育主播：明年就會來

奮力考上公幼教師卻「逃回」私幼 環境如何讓她心寒？

賀錦麗版黨綱強調政策延續 重申一中政策強調台海現狀

水費爆增逾1成5都是馬桶漏水 逾60度…北水處可到府查看

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北水處節水服務案件，高達15%以上的用戶用水異常，都是來自於馬桶漏水，且馬桶漏水往往是「沈默的浪費」。本報資料照片
北水處節水服務案件，高達15%以上的用戶用水異常，都是來自於馬桶漏水，且馬桶漏水往往是「沈默的浪費」。本報資料照片

受極端天氣與地形影響，台灣水資源相當珍貴，不過據統計，北水處節水服務案件，高達15%以上的用戶用水異常，都是來自於馬桶漏水，且馬桶漏水往往是「沈默的浪費」，一點一滴24小時不間斷的流失。北水處表示，若用戶認為有用水異常增加或每期用水量逾60度以上者，可上網報名「家戶節水到府服務」，該處人員會到家中協助查看用水設施。

北水處表示，珍惜水資源，有許多節水妙招可提供用戶參考，例如換裝省水型蓮蓬頭或水龍頭、以淋浴代替泡澡、用大臉盆接下淋浴、洗菜、洗手的水可拿來沖馬桶，每沖一次就省水6至9公升，既能省錢又能省水、珍惜水資源。

為鼓勵節水，北水處舉辦「好水勿空」問答抽獎，鼓勵大家熟悉節約用水知識、提升民眾對節約用水的重視並落實在生活之中；活動獎項除iPhone 15外，還有Dyson吸塵器、Switch OLED款式主機、AirPods 3、Buffet雙人餐券，另外還有加碼活動留言抽200元超商禮券，獎項數量共計45份。

8月19日至9月19日民眾到活動頁面參加問答，詳細活動說明、領獎須知、抽獎方式等活動內容與規定請詳閱北水處官網，或北水處臉書專頁、IG專頁，另可於上班時間電洽北水處工作小組服務電話(02)8733-5824或24小時客服專線(02)8733-5678。

水資源 省水 馬桶

延伸閱讀

花4508萬買高雄豪宅...卻見多處漏水 法院判決建商賠償201萬

消防栓不停漏水出現小水坑 住戶苦中作樂乾脆養金魚

彰化男經濟困頓房屋漏水 田尾警揪慈善團體修繕

影／6個大叔擠旅館…蓋棉被躺床、端坐沙發太詭異 警一查全被帶回

相關新聞

獨／熱得像烤盤！李四川將改造首都市民廣場 成會呼吸公園

台北市政府前的市民廣場，面積4.26公頃，是台北市少見的大型廣場，也是每年跨年晚會的主場地，但這塊重要門面，地面多是硬鋪...

台北大巨蛋 10月5日可辦國慶晚會

台北市大巨蛋何時辦演唱會，台北市長蔣萬安昨天說，預計8月底完成初步抓漏階段性改善工程，10月底加裝完椅套，消防安全基金會...

回響／行人成溫度難民 北市跨局處推動連續綠廊

聯合報今天陽光專題報導「都市熱島擴大、搶救溫度難民」，許多人一出門就汗流浹背，成道路上的「溫度難民」，民眾盼人行道、廣場...

回響／北市拚體感降溫2°C 擬推大樓垂直綠化 放寬陽台免計產權

本報今天推出「陽光行動」專題報導「都市熱島擴大、搶救溫度難民」，因應熱島擴大，北市推出降溫策略，副市長李四川指示都發局研...

水費爆增逾1成5都是馬桶漏水 逾60度…北水處可到府查看

受極端天氣與地形影響，台灣水資源相當珍貴，不過據統計，北水處節水服務案件，高達15%以上的用戶用水異常，都是來自於馬桶漏...

登山風氣熱設施損壞增 新北登山步道維護費不夠用

新北境內192條登山步道，總長約500公里，新北觀旅局每年編約3000萬元經費；北市列管154條登山步道、總長約117公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。