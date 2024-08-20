水費爆增逾1成5都是馬桶漏水 逾60度…北水處可到府查看

受極端天氣與地形影響，台灣水資源相當珍貴，不過據統計，北水處節水服務案件，高達15%以上的用戶用水異常，都是來自於馬桶漏水，且馬桶漏水往往是「沈默的浪費」，一點一滴24小時不間斷的流失。北水處表示，若用戶認為有用水異常增加或每期用水量逾60度以上者，可上網報名「家戶節水到府服務」，該處人員會到家中協助查看用水設施。

北水處表示，珍惜水資源，有許多節水妙招可提供用戶參考，例如換裝省水型蓮蓬頭或水龍頭、以淋浴代替泡澡、用大臉盆接下淋浴、洗菜、洗手的水可拿來沖馬桶，每沖一次就省水6至9公升，既能省錢又能省水、珍惜水資源。

為鼓勵節水，北水處舉辦「好水勿空」問答抽獎，鼓勵大家熟悉節約用水知識、提升民眾對節約用水的重視並落實在生活之中；活動獎項除iPhone 15外，還有Dyson吸塵器、Switch OLED款式主機、AirPods 3、Buffet雙人餐券，另外還有加碼活動留言抽200元超商禮券，獎項數量共計45份。

8月19日至9月19日民眾到活動頁面參加問答，詳細活動說明、領獎須知、抽獎方式等活動內容與規定請詳閱北水處官網，或北水處臉書專頁、IG專頁，另可於上班時間電洽北水處工作小組服務電話(02)8733-5824或24小時客服專線(02)8733-5678。