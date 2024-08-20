獨／熱得像烤盤！李四川將改造首都市民廣場 成會呼吸公園

台北市政府前的市民廣場，面積4.26公頃，是台北市少見的大型廣場，也是每年跨年晚會的主場地，但這塊重要門面，地面多是硬鋪面，夏天蓄熱像大烤盤，北市府常喊替都市降溫，從自己的門前做起，台北市副市長李四川提出一個廣場大改造計畫，要營造微氣候，把這塊近30年歷史的地標重新打造成一處可以「深呼吸的公園。」

市民廣場與台北市政大樓相隔市府路，廣場又被新仁愛路分割，馬路平時供車輛通行使用，周末連續假日要辦活動再封路，為保有「廣場」的特性，地面大多採用硬鋪面，汽機車行經就會跳動，輪椅族或民眾推娃娃車，更是通行不便，但一旁就是台北101，是北市知名的網美打卡熱點。

市民廣場有多熱？有遊客站在市府前的市民廣場取景拍照，背後是台北101大樓，上方沒有樹木遮蔭，綠地又少，腳下是地磚硬鋪面，站在太陽下，馬上就感到地面的熱氣上衝，沒幾分鐘就汗如雨下。她說，實在太熱，拍完照就要快閃，再多待一下可能會中暑。

李四川指出，市民廣場位於市政大樓前方，民國84年開闢至今已近30年，隨著經貿發展，周邊信義商圈、松山文創園區、台北大巨蛋、世貿中心及鐵道博物館等大型活動場所逐漸完備，對比目前廣場現有的景觀設計及相關設施，已漸顯老舊。

他說，早年廣場規畫的設施、包括水景池、舞台及廊道等設施切割廣場，空間變得零碎，也造成舉辦大型活動障礙及人行穿越困難等問題，早期的設計，已無法負荷現在多元且彈性的活動使用需求，這次改造市民廣場，將串聯周邊大型活動空間，將人潮導入，創造附近人流、商機，將成為台北城市新地標。

李四川說，未來在改造時，會對基地內既有設施及植栽清整，也會拆除部分地面層構造物、填平下凹地型，有一些過於密植的喬木，經過梳整後，可創造通風環境，助於帶走都市蓄積的熱量，營造周邊微氣候，也就是氣溫會較周邊來得低。

市民廣場改造時程，從民國114年世壯運及周邊交通優化措施完成後開始，預計115年度完成為目標，經費預估約4億5千萬元，完成後台北市將有全新的大型戶外活動場域，成為未來活動舉辦的首選場地。

對於重新改造的降溫效益，李四川說，因氣候變遷，加上台北盆地地形，與密集高樓建築所致的熱島效應現象，北市府2021年訂定「2050 年淨零排放」目標，已經提出多元綠資源碳匯綠森活政策，並以降溫及固碳為目標，提升綠化質量，這次市民廣場改造顯得重要。

北市公園處表示，市民廣場每年約舉辦22場大型活動，平均每月2場，除了路跑，最大的活動就是每年的跨年晚會，目前既有廣場基地，被新仁愛路從中切割，活動舉辦及民眾使用較不便，這次規畫也會大膽設計，研議將新仁愛路「縫合」回歸廣場使用，活動場域將更大。

對於未來的規畫，北廣場以城市展演為設計主題，打造舞台及小型表演空間，並點綴台灣原住民族文化元素，象徵本土文化記憶傳承；南廣場以市民花園為設計主題，將基地內既有喬木重新配置，搭配各式草花灌木，以及設置互動噴泉廣場，營造多元使用空間。廣場內停車場出入口，預計以led屏幕或玻璃帷幕美化，型塑城市夜間展盒，創造夜間亮點。

至於民眾關心的市民廣場每年跨年活動，公園處表示，原本跨年時管制區面積約為1.7公頃，可容納人數約為3.5至5.3萬人之間，經由這次改造，活動使用面積為提升為2.3公頃，增加約0.6公頃面積，可容納的使用人數提升至4.6至7萬人，增加約1.1萬至1.7萬人，空間變大，可以讓人群能更快速聚集及疏散。

不過，針對是否封閉市府路納入廣場設計方案，仍需要由工務局及交通局邀集都發局、消防局等單位，共同商討論，才會定案。至於原本切割市民廣告的新仁愛路，是否「縫合」？據指出，府級的裁示是廣場是綠地 ，車子不會從中間走過。也就是人本觀念，整個廣場是給人走。