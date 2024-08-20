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「TRENDY TAIPEI 潮台北」 9月登場

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
台北市長蔣萬安（左起）、藝人田中千繪、北流董事長黃韻玲、文化局長蔡詩萍出席「TRENDY TAIPEI潮台北」宣傳活動。記者鍾維軒／攝影
台北市長蔣萬安（左起）、藝人田中千繪、北流董事長黃韻玲、文化局長蔡詩萍出席「TRENDY TAIPEI潮台北」宣傳活動。記者鍾維軒／攝影

台北市長蔣萬安上任後打造音樂活動「TRENDY TAIPEI潮台北」，將於9月2日至8日展開，蔣萬安與北流董事長黃韻玲、女星田中千繪昨介紹潮台北活動內涵，將結合「演唱會經濟、產業論壇及城市行動」等，以台北流行音樂中心為核心場域，串聯北市在地音樂空間，共同推動產業發展，打造嶄新的城市品牌。

蔣萬安提到，他在美國時曾參與一年一度的全球音樂產業盛會「美國南方音樂節South by Southwest Music Festival」，為期一周，結合音樂、電影、科技，還舉辦論壇、展會、多媒體互動，帶動產業跨界發展，邀請各方產業人士、意見領袖及政治人物演說，談論如何讓產業跨界合作，台北也希望能有類似的活動，讓台北走進世界、世界走進台北。

蔣萬安說，潮台北邀請超過20個國內音樂節，44個國內及國際唱片及經紀公司品牌共同布展、12國25位國際音樂策展人及節目買家，來台北進行6天5夜深度媒合參訪的「TAIPEI MUSIC EXPO」，及「Taipei Mojo魔力台北」名人專題講座，邀請10位在音樂、電影、戲劇、科技、民俗技藝等各領域重量級人物，訴說台北故事和發光之路，包含溫昇豪、曾寶儀及田中千繪都是講者。

台北流行音樂中心 蔣萬安

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