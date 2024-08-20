三峽五寮尖新北最難爬 熱血志工守望山林

三峽區五寮尖有多處近垂直攀岩、陡峭稜線，被視為新北最難爬路線之一。山道維護不易，有6名常客自發性維護山林、照顧新手，默默清除山區廢棄物，還自製看板供拍照，熱血志工是守望五寮尖的重要力量。

五寮尖因山形如同五座拳頭般高低起伏而得名，海拔109至639公尺，路線呈現環形步道，里程總數僅約5.5公里，路面除人工繩梯、枕木步道，其餘多為自然土石、樹根、岩塊。其山脈為東眼山支系，可遠眺整個大台北地區，風景壯麗。

43歲吳金城被山友暱稱為金城武，2018年因為想攻頂玉山開啟登山之路，他家住桃園中壢，距五寮尖不遠，通常一周到五寮尖兩趟，整趟山路一般人要8小時爬完，他只要花2小時。除協助維護五寮尖環境、設備，也自製登山打卡牌，山友攻頂後手持的「五寮尖639M」等各式牌面，就是他自費製作供山友使用。

熱心志工吳金城登山時隨身攜帶絕緣膠帶及束帶，避免鋼繩斷裂刺傷登山客手掌。記者李定宇／攝影

登五寮尖難度頗高，過程考驗體力、耐力，吳金城製作一只牌面寫「沒人疼就來爬五寮尖，爬完全身疼」，讓人會心一笑。

除製作打卡牌，吳金城也協助維護登山鋼繩、清理環境，幫助不熟悉路線的山友探索環境。他說，偶爾遇生面孔來爬五寮尖，會觀察對方裝備是否足夠，若裝備不合適，便會勸退對方不要貿然往進。

吳金城表示，當地鋼纜攀繩年久失修，多處鋼絲斷裂竄出，若未注意可能被刺傷，他登山時會隨身攜帶絕緣膠帶及束帶，能隨手維修。吳強調，為五寮尖出錢出力的山友不只有他，志工們分工清理垃圾、保養攀繩，或為登山客拍照留念，還有山友購買約300個磚塊鋪路，避免登山客遇泥濘路滑倒受傷。

五寮尖登山口位在台7乙線上，雜貨店「玉里商店」是地標，也是山友集合地點。住樹林區林姓登山客說，到五寮尖可以鍛鍊全身的肌肉，還能親近大自然，當地人煙少，可安靜地享受美麗的山林，爬山過程相當地痛快。