登山風氣熱設施損壞增 新北登山步道維護費不夠用

新北境內192條登山步道，總長約500公里，新北觀旅局每年編約3000萬元經費；北市列管154條登山步道、總長約117公里，平均每年編列約3500萬元經費投入修繕及管理。疫情過後，登山風氣熱，設施損壞率提高，1年3000萬不夠用，民代建議調高年度維護經費，設施耐用度也要強化。立委洪孟楷建議完善回報機制，鼓勵山友標示地點即時上傳照片，提高處理效能。

新北步道類型多元，有親山休閒、自然健行、荒野探險型等，觀旅局針對步道特性，採不同強度修繕及維管措施，觀旅局說，近年推廣著重整體性，透過步道品牌營造、大規模、特色步道或亮點跨區營造等方式行銷，例如近期主推的淡蘭古道路線就是一例。

對於具難度的登山路線，觀旅局表示，現有導覽牌標示為荒野探險型、步道長度資訊，區公所也設相關警語提醒，也建立登山步道巡檢志工回報平台，損壞設施列入年度修繕工程整建計畫。

新北市議員廖宜琨常前往樹林大同山、青龍嶺、大棟山登山，青龍嶺是當地人看夜景聖地，大棟山可遠眺桃園。他觀察，登山風氣愈來愈熱，設施損壞率提高，新北總長度約500公里登山步道，每年僅編列3千萬元維護經費，換算每公尺僅60元，建議觀旅局要調整年度維護經費，設施耐用度也要強化。

立委洪孟楷表示，每年僅3千萬元經費要維護192條登山步道實屬不易，應重新檢視經費是否合宜。區公所對登山步道巡檢人力有限，除登山步道巡檢志工回報平台，觀旅局也可對一般登山大眾建立回報機制，可標示地點及時拍照上傳，建立快速、有效的回報方式，讓更多人一起守望步道品質。

新北市山岳協會總幹事蔡佳成登山經驗30年，足跡踏遍大台北地區山脈，他觀察，陽明山登山步道可能經費較充裕，整體維護相當到位。新北多數步道維持得不錯，近期主打的淡蘭古道一共25條路線，有些登山步道解說牌老舊，資訊已模糊，路線指引不夠明確，公所每年僅約2次的巡檢能量略為不足，應增加維護經費，才能優化登山環境。

台北市大地工程處說，北市有委託廠商每月至少執行1次步道巡檢，人員有15名，如發現設施損壞即納入維護工程辦理改善，常見情況是木棧道及扶手欄杆損壞、樹木傾倒，山區多雨潮濕，木頭易腐敗、長青苔，維管挑戰不小。