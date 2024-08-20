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台北大巨蛋 10月5日可辦國慶晚會

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導
台北大巨蛋何時能辦演唱會備受關注，副市長李四川：不遠了，最快舉辦的非體育賽事是10月5日國慶晚會。本報資料照片
台北大巨蛋何時能辦演唱會備受關注，副市長李四川：不遠了，最快舉辦的非體育賽事是10月5日國慶晚會。本報資料照片

台北市大巨蛋何時辦演唱會，台北市長蔣萬安昨天說，預計8月底完成初步抓漏階段性改善工程，10月底加裝完椅套，消防安全基金會的消防安全驗證檢查則預計本周核定，如果一切程序完備，國慶晚會就可以在10月5日舉辦。

蔣萬安先前喊話，希望邀請「二姐」江蕙復出到大巨蛋開唱，蔣昨天也說，他一直很積極希望能和二姐見面，當面表達希望二姐復出，並站上大巨蛋這個有具意義的舞台復出開唱。但不管是藝人周杰倫、五月天，或是江蕙等，市府都非常歡迎，也會盡最大努力，讓大巨蛋在安全無虞下盡快舉辦演唱會。

北市副市長李四川上周六在臉書貼出一張大巨蛋抓漏師傅爬上屋頂施工的照片，並說「我相信離大巨蛋欣賞演唱會，已不遠了。」李四川昨表示，大巨蛋的疏散通道除地面層外，底下也有連通道可以直通到對面國父紀念館，疏散沒有問題，目前消防安全驗證相關疏失正改善中，盼所有缺失10月底前改善完成。

李四川說，演唱會疏散不單只有到地面上，也包括地底下的疏散，測試大約15至20分鐘疏散完畢，且地下有連通道直通國父紀念館，雖然目前尚未使用過，但設計動線時，就是大巨蛋辦非體育賽事做了很好的避難設施。

李四川表示，目前就是等消安基金會審查完成，最快舉辦的非體育賽事是10月5日國慶晚會；另外，包含漏水和白色椅子加裝椅套都已經要求遠雄改善。

大巨蛋 李四川 演唱會

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