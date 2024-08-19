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家人都搶著要 汐止茄苳里長輩手作品有成就感

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區茄苳里的銀髮據點手作課程，長輩動手做毛線衣、背包、帽子等等，家人都搶著要，也讓他們很有成就感。圖／觀天下有線電視提供
汐止區茄苳里的銀髮據點手作課程，長輩動手做毛線衣、背包、帽子等等，家人都搶著要，也讓他們很有成就感。圖／觀天下有線電視提供

汐止區茄苳里的銀髮據點，每天都有不同課程，其中每個星期一安排的是手作課程，有專業老師帶著長輩DIY，動手做毛線衣、背包、帽子等等，尤其長輩們手作功夫了得，每次成品帶回去，家人都搶著要，也讓他們很有成就感。

將這段時間，手作的成品擺上桌，望過去琳琅滿目，色彩鮮艷，品質不輸專櫃，大中華婦幼關懷成長協會，在汐止區茄苳市民活動中心，開辦的銀髮社區陪伴站，星期一固定是手作課程，帶著老人家動動手也動動腦，更發揮巧手才藝，針線活或是打打毛線，已經難不倒他們，而且作品都是可以穿戴上身，好實用，從頭上戴的帽子、圍巾，甚至織出一件毛衣或背心，都不是問題，穿在身上，長輩好有成就感。

茄苳里長葉雅惠表示，大中華婦幼關懷成長協會在里內的據點已經五年了，從一開始只有5、6位的成員，逐漸增加到現在30多位，每個星期的手作課程，都會做不同的物品，有包包、毛線帽等等，下一次要做手提掛背的手機袋，這裡的長輩都一定要學會這些女紅，像是口金包真的都做的很美，嘆為觀止，想說這些長輩怎麼手這麼巧，自己都跟不上。

每位長輩都將自己這段時間做的手工藝品都帶來，每個人都穿戴上身走秀，不但有生活實用的保溫杯套、五顏六色的衣服背心，就連這托特包，都是長輩們巧手做出來的，不但自己背自己穿，有些甚至一帶回家，就被家人搶著要。

長輩說，老師都很有用心也很有耐心在教，從不會到最細微的收針都學會了，感覺很有成就感，已經做了4件毛衣背心，自己手會一直抖，但不管如何，還是會把成品做出來，像是包包、帽子也都有，但是拿回去，孩子們都很喜歡，都搶光光，帽子織了兩頂，也都被搶走，孫子每次看到都說想要，雖然，手作的都被拿走了，還是很開心，很有成就感。

DIY 才藝 汐止 長輩

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