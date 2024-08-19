瑞芳青雲殿普渡送愛心 千份生活物資助弱勢團體

每年農曆7月，各地都會舉辦大型普渡，而瑞芳區的青雲殿今年就將普渡的供品總共一千兩百份，捐給有需要的弱勢團體，因為有感於瑞芳區公所長年照顧在地的獨居老人以及弱勢團體等等，特別捐贈400份的普渡物資給瑞芳實物銀行，瑞芳區長楊勝閔今(19)日也特地到青雲殿頒發感謝狀，感謝廟方對地方弱勢的關懷與協助。

瑞芳青雲殿位於九份礦山，主祀神農大帝，以神農信仰找回初心、萬物共生為理念，每年農曆七月初六是青雲殿的普渡超薦法會，今年廟方共準備一千兩百份的供品，供品也都經過挑選健康且有益的生活物資，將全數捐贈給各個有需要的弱勢團體。

瑞芳青雲殿主委黃佳玲表示，每年中元普渡選購供品的時候，希望一方面也能夠照顧到米農等，所以在物資方面也都有精挑細選，主要除了普渡到眾生，也希望普渡後將滿滿的愛心贈與有需要的團體，楊區長長年耕耘地方、照顧地方，今年就特別跟楊區長將愛心送到有需要的人手上。

瑞芳區長楊勝閔表示，青雲殿在平常的時候，只要是地方弱勢團體有需要幫助的，主委就會義不容辭來協助，義舉能夠成為宗教的典範，這次收到的400份供品會發放在瑞芳區的一些弱勢團體來做公益，非常感謝青雲殿的用心。

一箱一箱的愛心物資內有米、麵條、醬油等種種生活必需品，愛心送暖，希望讓弱勢團體和家庭都能夠感受到社會的溫暖。