環島自行車路線再升級 地方爭取淡水串聯北海岸

淡水金色水岸是國際觀光景點，從老街紅樹林再到竹圍，另一頭還有可以接到漁人碼頭往北的海仔尾，一路都是相當美麗河海岸風景，新北市議員鄭宇恩針對近期公路局補助地方政府推動環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫一案，要求新北市府積極爭取中央經費、或洽國土署研商，來完成金色水岸連接至三芝淺水灣的自行車路線。

新北市議員鄭宇恩表示，目前高灘處正辦理金色水岸自行車道優化作業，整體預計有中央補助2億元改善經費，包含淡海新市鎮海堤上方的觀海長堤自行車道。但前幾年因箱涵沉陷而封閉的海尾仔自行車道，卻未包含在高灘處目前規劃的範圍。

鄭宇恩指出，但這段自行車道風景相當優美，過去因箱涵沉陷封閉後居民不斷陳情抗議，終於在去年恢復開放行人通行。

根據公路局的可行性評估，建議本路段改至原址的靠山側綠帶規劃，以避免沉陷的問題重演。但據了解交通局評估認為涉及但海新市鎮二期徵收範圍，徵收難度較高，故暫無規劃。

鄭宇恩強調，若是考量到淡海新市鎮二期，那更應該趁淡海二期都市計畫通檢過程提議，將海濱及路線經過之處畫為公園綠地，並規劃設置自行車道。一路從海尾仔到淺水灣，途經龍蝦嶼、洲子灣、六塊厝漁港及屯山石滬群，過了淺水灣還有連接三芝海濱公園與後厝漁港的路段，再往北還有自自行車道主線增設支線通往新庄里雙連石滬的自行車道及景觀平台，未來若得以串連，北海岸有望成為低碳永續旅遊的首選，盼市府積極爭取。