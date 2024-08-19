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淡水獅子會公益捐血大陣仗 千份贈品袋滿滿愛心

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水獅子會主辦公益捐血活動，出動六部捐血車，滿滿的贈品，準備了1500份。圖／紅樹林有線電視提供
淡水獅子會主辦公益捐血活動，出動六部捐血車，滿滿的贈品，準備了1500份。圖／紅樹林有線電視提供

炎炎夏日，為了幫助缺血的血庫解決血荒的問題，今(19)日上午淡水獅子會主辦公益捐血活動，出動六部捐血車，陣仗相當大，雖然天氣炎熱卻有不少民眾，等著捐血資料準備抽血，現場也許多路過的民眾順道來捐血，更有滿滿的贈品，獅子會準備了1500份，也就是這次捐血活動希望能夠達到1500袋的目標。

雖然氣溫高達35度，不過淡水民眾還是一樣踴躍捐出熱血，為此還募集了許多豐富紀念品，包括不沾小煎鍋，現在還有衛生所的健康血壓檢測以及國軍人才招幕，一起來為捐出熱的民眾加油打氣。

淡水獅子會長魏培文表示，捐血活動可以再為國家注入新血，也為長期鬧血荒的血庫注入新能量，而如今現在為了解決全國缺血的問題，這次出動6輛捐血車，目標1500袋，希望在炎炎夏日號招大家來響應公益，代表著台灣不畏懼困難的社會精神，讓這場捐血活動格外的溫馨。

捐血 淡水 獅子會 血荒

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