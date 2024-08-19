第九屆金山甘藷王成績出爐 甜度最高達13度

金山甘藷鬆軟Q甜冠全臺，今年舉辦第九屆金山甘藷王競賽，分為甜度、重量及造型三組評比，共有76組作品參賽。比賽結果：甜度組第一名甜度高達13度，相當於蘋果的甜度；重量組第一名則是以2,400公克拔得頭籌；而造型組甘藷以如同「金龍雄風之姿的甘藷之王」型態而得名。

金山區長劉昌松說，甘藷王競賽中甜度組、重量組及造型組前三名得主將在於8月24日甘藷季主活動中頒獎表揚。而造型組入選的前20組作品與重量組優勝甘藷也都會在8月24日甘藷季的會場中展出，讓民眾親眼見識農友的心血結晶，區公所也歡迎大家一同參加金山甘藷季活動。

連續舉辦九年的金山甘藷王競賽，年年都有相當多的農友帶上自己辛勤耕種的甘藷來報名，金山區公所也期待透過每年都舉辦的趣味性評比，不只是展現金山甘藷農的種植成果，更加也形成一股良性競爭的力量，讓農民在種植技術中交流，精益求精，讓金山甘藷品質更上一層樓，一年比一年更加有名氣、也更加可口好吃。