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非體育賽事疏散有疑慮？李四川指台北大巨蛋底下連通道：各通道皆可疏散

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市副市長李四川周六在臉書貼出一張大巨蛋抓漏師傅爬上屋頂施工的照片，並表示「我相信離在大巨蛋欣賞演唱會已不遠了。」圖／取自李四川臉書
北市副市長李四川周六在臉書貼出一張大巨蛋抓漏師傅爬上屋頂施工的照片，並表示「我相信離在大巨蛋欣賞演唱會已不遠了。」圖／取自李四川臉書

台北大巨蛋何時能舉辦演唱會，備受各界關注，不過土木工程師質疑若舉辦非體育賽事疏散有疑慮。副市長李四川表示，疏散通道除了地面上以外，底下也有連通道可以直通到對面國父紀念館，疏散沒有問題，而目前相關疏失也正在改善中，盼所有缺失在10月底前改善完成。

李四川表示，演唱會疏散不單單只有到地面上，也包括在底下的疏散，目前測試大約15-20分鐘疏散完畢，而且地下有連通道直通國父紀念館，雖然目前尚未使用過，在設計動線時就已經為大巨蛋舉辦非體育賽事，做很好的避難設施。

李四川說，目前最快舉辦非體育賽事就是10月5日國慶晚會，待消安基金會審查完成，現在包含漏水和白色椅子，已要求遠雄改善完成，屋頂漏水部分希望8月底能夠完成，原則上辦演唱會就比較沒問題，而白色椅套大概10月底會完成，把大巨蛋的缺點改善。

大巨蛋 李四川 演唱會

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