非體育賽事疏散有疑慮？李四川指台北大巨蛋底下連通道：各通道皆可疏散

台北大巨蛋何時能舉辦演唱會，備受各界關注，不過土木工程師質疑若舉辦非體育賽事疏散有疑慮。副市長李四川表示，疏散通道除了地面上以外，底下也有連通道可以直通到對面國父紀念館，疏散沒有問題，而目前相關疏失也正在改善中，盼所有缺失在10月底前改善完成。

李四川表示，演唱會疏散不單單只有到地面上，也包括在底下的疏散，目前測試大約15-20分鐘疏散完畢，而且地下有連通道直通國父紀念館，雖然目前尚未使用過，在設計動線時就已經為大巨蛋舉辦非體育賽事，做很好的避難設施。

李四川說，目前最快舉辦非體育賽事就是10月5日國慶晚會，待消安基金會審查完成，現在包含漏水和白色椅子，已要求遠雄改善完成，屋頂漏水部分希望8月底能夠完成，原則上辦演唱會就比較沒問題，而白色椅套大概10月底會完成，把大巨蛋的缺點改善。