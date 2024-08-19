大巨蛋辦演唱會審查 消安基金會：最快本週通過

台北市副市長李四川說，消防安全基金會本月驗證審查核定後，大巨蛋即可辦國慶晚會和演唱會。對此，基金會執行長陳文龍今天表示，4名委員已有3人同意，預計最快本週可結案、審查通過。

大巨蛋12月底是否能舉辦演唱會，李四川今天受訪表示，現在最快的應該是國慶晚會可望在大巨蛋舉辦，希望消防安全基金會可於本月內驗證審查核定，即可按內政部函示，非體育賽事依大型群聚活動安全管理自治條例辦理。

大巨蛋要舉辦非運動賽事活動，遠雄集團委託財團法人消防安全中心基金會負責驗證。基金會執行長陳文龍下午告訴中央社記者，先前已進行相關書面和實地演練驗證，並提出相關改善事項和意見，遠雄上週也回覆總結報告給委員們審查。

陳文龍指出，目前4名委員已有3人同意通過，還有1名委員仍在審查資料中，待全數同意通過後，預計最快本週可完成審查、結案。

他說，大巨蛋若舉辦演唱會，滿場人數為5萬5575人，消安驗證是採智慧消防分組進行，透過實際行動流程模式，演練分流引導、時間規劃和器材開關負責分配，若發現有缺失可立即改善。