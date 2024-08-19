防電動車火警 新北公有停車場全配防火毯、一鍵報災

韓國仁川電動車火警波及140輛車引發各界譁然，新北市交通局表示，國內電動汽車與日俱增，新北市公有停車場將全面配置電動車專用防火毯，並與民間企業合作建置公有停車場智能充電平台，除可提供即時充電樁查詢、導引功能，還有一鍵通報安全服務系統，發生火警或緊急事故，就能通報客服並轉報119等，即時反應救災，避免災情擴大。預計年底全面上線。

電動車數量逐年激增，新北市電動車純電車約有9500輛，油電混合則已突破6萬餘量，除了充電議題，近年許多充電車火警，也讓不少駕駛與住戶憂心安全性。

新北市交通局長鐘鳴時表示，交通局在去元旦啟用的新莊運動公園地下停車場，當時已率先導入「熱顯像儀」、「低壓細水霧消防設備」及「防火毯」，可透過熱顯像儀24小時偵測車體溫度，若電動車溫度高於預設定值時，熱顯系統將即時通報服務中心。

如果偵測到火源時，於5秒內啟動低壓細水霧消防灑水設備，連接自來水源，持續給水滅火，避免因熱失控而火勢蔓延至鄰近車輛，降低電動車電池自燃所產生延燒風險。

交通局說，市府今年也引進民間資源投入公有停車場充電樁建設，系統不但可提供APP即時充電位查詢，更將在公有停車場全面部署電動車專用防火毯，以及24小時全年無休的ALL IN ONE一鍵通報安全服務系統，讓民眾能更安全、更安心停車充電。

交通局停車管理科長蔡柏坤表示，智能充電平台預計年底前全面上線，除了查詢車位、引導功能，未來希望朝向能夠預約停車方向前進，系統會持續優化，盼能提供民眾更便捷的停車服務，未來還會透過App提供相關優惠措施。

至於一鍵通報安全服務系統，蔡柏坤說，系統按鈕將設置在充電樁後頭，民眾在使用過程，若發現火警或事故，一鍵就能通報客服人員，也能立刻轉接消防單位，避免相關災害擴大，危及其他車輛與人員安全。