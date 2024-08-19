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因鳥叫無法睡覺 男子棄養16隻「十姊妹」挨罰

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
一名男子清晨提著整籠十姊妹棄置在西門町電影主題公園內。圖／北市動保處提供
一名男子清晨提著整籠十姊妹棄置在西門町電影主題公園內。圖／北市動保處提供

台北市動保處日前接獲通報，在萬華區西門町內的電影主題公園拾獲一整籠的鳥類「十姊妹」，經過警方協助調閱監視器影像，發現有男子在7月3日騎著YouBike將16隻十姊妹丟棄在公園內，男子只因小鳥太吵就把鳥丟在公園，認為會有人帶走認養，動保處後續開罰，並開放民眾認養。

有民眾7月4日通報在西門町電影主提公園內發現鳥籠，裡頭有16隻十姊妹，原以為是飼主忘記帶走，由於飼主遲遲未出現，因此通報台北市動保處安置收容。

動保處後續追查棄養人身分，偕同警方調閱周遭6處監視器畫面，發現遺棄人是一名男子，在7月3日早上7點至7點30分間，提著鳥籠在西寧南路50巷內租借YouBike，騎乘至峨眉路後，轉進電影主題公園內，再將鳥籠遺棄。

北市動保處根據男子騎乘的YouBike編號，請微笑單車公司提供租車人資料，後續約談行為人到案說明並開罰，動保處說金額無法透露。該男子陳述，因新買的小鳥晚上太吵，導致他多日無法好好睡覺，才決定將整籠鳥遺棄在電影主題公園，認為會有人帶回去收養。

動保處表示，目前遭棄養的十姊妹，仍在台北市動物之家等待新飼主認養，民眾若有認養意願，可電洽動保處詢問，並呼籲飼主，無論任何理由都不應將動物任意棄養，如不能愛護動物到終老，也應為他們找到下一任可靠的主人。棄養動物依動保法可處3萬元至15萬元罰鍰。

目前16隻十姊妹還在動物之家等待民眾認養。圖／北市動保處提供
目前16隻十姊妹還在動物之家等待民眾認養。圖／北市動保處提供

動物之家 棄養 認養

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