因鳥叫無法睡覺 男子棄養16隻「十姊妹」挨罰

台北市動保處日前接獲通報，在萬華區西門町內的電影主題公園拾獲一整籠的鳥類「十姊妹」，經過警方協助調閱監視器影像，發現有男子在7月3日騎著YouBike將16隻十姊妹丟棄在公園內，男子只因小鳥太吵就把鳥丟在公園，認為會有人帶走認養，動保處後續開罰，並開放民眾認養。

有民眾7月4日通報在西門町電影主提公園內發現鳥籠，裡頭有16隻十姊妹，原以為是飼主忘記帶走，由於飼主遲遲未出現，因此通報台北市動保處安置收容。

動保處後續追查棄養人身分，偕同警方調閱周遭6處監視器畫面，發現遺棄人是一名男子，在7月3日早上7點至7點30分間，提著鳥籠在西寧南路50巷內租借YouBike，騎乘至峨眉路後，轉進電影主題公園內，再將鳥籠遺棄。

北市動保處根據男子騎乘的YouBike編號，請微笑單車公司提供租車人資料，後續約談行為人到案說明並開罰，動保處說金額無法透露。該男子陳述，因新買的小鳥晚上太吵，導致他多日無法好好睡覺，才決定將整籠鳥遺棄在電影主題公園，認為會有人帶回去收養。