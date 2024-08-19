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新北公告違規雇主 指南客運、新泰工業被點名是超時大戶

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市勞工局公布第四波違規雇主名單。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局公布第四波違規雇主名單。圖／新北市勞工局提供

新北市勞工局19日公布第四波違反勞基法、職安法、性工法、就服法、勞退條例的雇主名單，總計有310家業者，共開罰1941萬5000元。勞工局更點名指南客運、新泰工業兩家公司，經常性使勞工超時工作，多次違反勞基法，5年內累計分別遭裁罰445萬、275萬元。

新北勞檢處指出，勞基法違規情形以未依法給付加班費最為嚴重，總計計有61家，其次是未依法置備工資清冊或未提供勞工工資各項目計算明細有38家；未依法置備出勤紀錄或未逐日記載勞工實際出、退勤時間則有37家。違反職安法以未提供必要安全衛生設施最為普遍，計有112家。

勞檢處表示，本次名單中，指南汽車客運使勞工超時工作，且勞工更換班次未給予至少11小時休息時間，分別是第7次及第4次違反同一規定，加上僱用勞工人數達500餘人，遭重罰85萬元。

而新泰工業公司也有使勞工超時工作，且單月延長工時高達118小時，甚至連續3個月均有使勞工延長工時超過法定上限，已是第7次違反同一規定，加上僱用勞工人數達300餘人，遭重罰65萬元。

勞檢處說，二家公司經常性使勞工超時工作，因此祭出重罰，5年內分別遭處445萬及275萬元，以避免業者心存僥倖，並藉此維護勞工權益。

違反性工法部分，主要為受僱者請生理假或留職停薪時，遭受雇主拒絕或不利處分有7家；雇主知悉職場發生性騷擾時，未採取立即有效糾正補救措施有5家；此外勞工因提出性工法申訴，遭到雇主予以解僱、調職或其他不利處分有1家。

而違反就服法是有雇主對求職人或所僱用員工，以身心障礙、年齡予以歧視，各有1家。違反勞工退休金條例部分，則以未依法給付資遣費為主，有4家；至於未按月提撥勞工退休準備金者，僅有1家。

勞工局長陳瑞嘉表示，為因應勞基法罰鍰金額提高至100萬元，新北市已在2020年6月8日修正公告新的裁罰基準，依照違規次數、雇用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市、櫃公司者，將加重裁罰金額20%。

勞工局

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