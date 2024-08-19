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新北號召舊鞋救命 助非洲人民遠離沙蚤侵害
一雙用不到的舊鞋，卻可挽救別人一條生命！新北市環保局響應舊鞋救命國際基督關懷協會十周年特展活動，捐出活動首雙愛心舊鞋，更號召民眾捐出舊鞋與每雙鞋背後的故事參展，並感謝協會落實資源永續循環及人道救援的努力，也宣導資源循環、惜物愛物精神。
環保局副局長朱益君表示，舊鞋救命協會活動精神與環保局長期推動的「幸福小站-餘裕物資媒合平台」的理念不謀而合，新北市2011年的「幸福小站」，即是將民眾回收但仍堪用的二手家具媒合予轄內弱勢家庭，迄今已成功媒合超過5300戶、讓3萬5000多件家具找到新主人。
市府每年底舉辦的「全國最大愛心跳蚤市場─耶誕環保挖寶趣」活動，也是讓二手物品能夠循環再使用的平台，累計義賣所得755萬元全數捐入「新北市好日子愛心大平台」做公益。
朱益君說，每個人家中或許都有幾雙功能良善完好卻被遺忘在鞋櫃中、不常穿的舊鞋，環保局延續資源循環及公益精神，響應舊鞋救命十周年特展活動，與台北文華東方酒店及在台非洲學生合作，號召民眾共同捐出100雙鞋子及其背後的故事，讓每雙鞋子的愛延續。
舊鞋救命國際基督關懷協會創辦人楊右任表示，非洲一些資源貧乏的地區，居民因無鞋可穿，長期受沙蚤侵害，最好解決方式就是穿上鞋子、保護雙腳、遠離沙蚤。
楊右任說，他們從募集舊鞋開始，也透過提供資源協助、社區發展及醫療援助，並與國際組織合作，翻轉貧窮地區的生活，十年來舊鞋救命的足跡已遍及超過12個非洲國家，惠及超過300萬人。
楊右任表示，今年9月7日至8日將在北市圓山花博園區舉辦「舊鞋。拾現改變」十周年特展，不現場募集，而是透過展區及實物展品，向台灣民眾展示舊鞋救命在非洲大陸這十年的努力。
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