新北補教協會捐750個免費資源 今年增2對象子女可申請

新北市補習教育協會113學年度希望萌芽計畫，提供弱勢學子整年免費補教學習資源，70家補習班業者提供750個全額免費資源，今年更開放職災勞工、弱勢勞工子女也能申請。受惠學生小慈（化名）自國中起喜愛英文，為不造成媽媽經濟負擔參與萌芽計畫，她現場朗誦英文詩歌，盼未來取之於社會，用之於社會。

新北市補教團體6年前推動希望萌芽計畫，提供學子上千個助學名額，2022年起擴大扶助對象，從國小到大學甚至成年人，只要符合資格都可申請。去年起首次提供全科全額免學費，課程涵蓋文理及技藝，包含音樂、美術、珠心算等多元類科，今年提供750個全額免費資源、市值近3千萬，更開放申請資格，讓職災勞工或弱勢勞工子女也能申請。

受惠學生小慈（化名）說，她國中起就非常喜歡英文，老師也鼓勵她往外文專長發展，為不造成媽媽經濟負擔，她課後持續培養英文興趣與能力，並參與萌芽計畫，現場也朗誦英文詩歌，盼自己未來取之於社會，用之於社會，有能力幫助更多人。

另一名受惠學生小欣（化名）父母在她小學時離異，靠著奶奶每天工作10小時，供應小欣及妹妹生活花費。國中輔導老師知道家庭狀況後，協助她申請萌芽計畫，透過計畫資源，高中時順利考取心中理想學校。小欣對生技產業有濃厚興趣，希望未來能持續在該領域深耕。

教育局長張明文表示，萌芽計畫結合新北市「好日子愛心大平台」，讓教育資源無限延伸，也期盼更多業者加入，給予孩子在學習道路上的支持。