快訊

不是省成本！必勝客「不提供調味粉包」惹爭議 官方回應了

黃仁勳將來台！輝達延遲出貨成懸案 AI供應鏈還有戲嗎

單靠柯文哲魅力撐起第三勢力大旗 民眾黨難敵醜聞重擊

大巨蛋開演唱會不遠了！ 蔣萬安曝進度10月5日可辦國慶晚會

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市副市長李四川上周六在臉書貼出一張大巨蛋抓漏師傅爬上屋頂施工的照片，李四川說「我相信離在大巨蛋欣賞演唱會已不遠了。」圖／取自李四川臉書
北市副市長李四川上周六在臉書貼出一張大巨蛋抓漏師傅爬上屋頂施工的照片，李四川說「我相信離在大巨蛋欣賞演唱會已不遠了。」圖／取自李四川臉書

台北大巨蛋何時能辦演唱會？台北市長蔣萬安今天表示，目前大巨蛋預計8月底，就會完成初步漏水抓漏階段性的改善工程；另椅套的加裝預計會在10月底完成；還有消防安全基金會的消防安全驗證檢查，也預計在這一周就會核定，核定之後要舉辦非體育賽事就依照程序。

蔣萬安說，對於大巨蛋何時能辦非體育賽事，市府就會依照大型群聚管理自治條例來審查，目前看起來國慶晚會的舉辦在10月5號，如果一切程序完備就可以在大巨蛋舉行。

北市副市長李四川上周六在臉書貼出一張大巨蛋抓漏師傅爬上屋頂施工的照片，李四川說「大巨蛋漏水的抓漏更困難，請大家給這些艱苦抓漏的師父們加油。我相信離在大巨蛋欣賞演唱會已不遠了。」

對於大巨蛋是否距離開演唱會不遠了？蔣萬安今天上午出席國小校長會議，被問及大巨蛋舉辦非體育賽事進度？蔣萬安說，預計大巨蛋漏水的抓漏改善工程，預計在8月底完成；10月底也會加裝椅套防吃球，市府都會持續的督促遠雄儘快的將這些項目改善。

蔣萬安說，消防安全基金會的消防安全驗證檢查也預計這一周就會核定，核定之後要舉辦非體育賽事就依照程序，市府就會依照大型群聚管理自治條例來審查。

媒體也問蔣萬安，之前邀請二姐江蕙復出，是否會親自拜訪？蔣萬安說，他一直很積極希望能夠和二姐見面，當面很誠懇地希望二姐復出，站上大巨蛋具有這樣意義的舞台來復出開唱。所以不管是大家很關心周杰倫、五月天等等或是江蕙，市府其實都非常歡迎，也會盡最大的努力，讓大巨蛋在安全無虞之下，儘快地來舉辦演唱會。

台北大巨蛋何時能辦演唱會，備受關注。本報系資料照
台北大巨蛋何時能辦演唱會，備受關注。本報系資料照

大巨蛋 演唱會 蔣萬安

延伸閱讀

麟洋路蹭過頭？蔣萬安舉賴清德改路名反擊：綠能你不能

被問京華城案神秘會議黃珊珊牽線人？ 蔣萬安8字回應

聯醫查柯文哲妻人頭疑雲違法兼職？ 蔣萬安這樣說

藍營大將聲勢看漲 賴清德不可小覷

相關新聞

新北公告違規雇主 指南客運、新泰工業被點名是超時大戶

新北市勞工局19日公布第四波違反勞基法、職安法、性工法、就服法、勞退條例的雇主名單，總計有310家業者，共開罰1941萬...

大巨蛋開演唱會不遠了！ 蔣萬安曝進度10月5日可辦國慶晚會

台北大巨蛋何時能辦演唱會？台北市長蔣萬安今天表示，目前大巨蛋預計8月底，就會完成初步漏水抓漏階段性的改善工程；另椅套的加...

新北號召舊鞋救命 助非洲人民遠離沙蚤侵害

一雙用不到的舊鞋，卻可挽救別人一條生命！新北市環保局響應舊鞋救命國際基督關懷協會十周年特展活動，捐出活動首雙愛心舊鞋，更...

新北補教協會捐750個免費資源 今年增2對象子女可申請

新北市補習教育協會113學年度希望萌芽計畫，提供弱勢學子整年免費補教學習資源，70家補習班業者提供750個全額免費資源，...

北市監理所遷巷內 里民憂影響交通

台北市八德路上「台北市區監理所」土地屬市府所有，每年簽租提供公路局使用，公路局規畫明年要將監理所遷到羅斯福路6段159巷...

新北新板特區空廊 市民憂夜間成治安死角

仿造台北信義計畫區空橋的新北板橋新板特區空廊，尚差中山路都更案、兒童未來館兩處尚未完成開發，其餘14處已收歸市府所有，除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。