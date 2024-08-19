大巨蛋開演唱會不遠了！ 蔣萬安曝進度10月5日可辦國慶晚會
台北大巨蛋何時能辦演唱會？台北市長蔣萬安今天表示，目前大巨蛋預計8月底，就會完成初步漏水抓漏階段性的改善工程；另椅套的加裝預計會在10月底完成；還有消防安全基金會的消防安全驗證檢查，也預計在這一周就會核定，核定之後要舉辦非體育賽事就依照程序。
蔣萬安說，對於大巨蛋何時能辦非體育賽事，市府就會依照大型群聚管理自治條例來審查，目前看起來國慶晚會的舉辦在10月5號，如果一切程序完備就可以在大巨蛋舉行。
北市副市長李四川上周六在臉書貼出一張大巨蛋抓漏師傅爬上屋頂施工的照片，李四川說「大巨蛋漏水的抓漏更困難，請大家給這些艱苦抓漏的師父們加油。我相信離在大巨蛋欣賞演唱會已不遠了。」
對於大巨蛋是否距離開演唱會不遠了？蔣萬安今天上午出席國小校長會議，被問及大巨蛋舉辦非體育賽事進度？蔣萬安說，預計大巨蛋漏水的抓漏改善工程，預計在8月底完成；10月底也會加裝椅套防吃球，市府都會持續的督促遠雄儘快的將這些項目改善。
蔣萬安說，消防安全基金會的消防安全驗證檢查也預計這一周就會核定，核定之後要舉辦非體育賽事就依照程序，市府就會依照大型群聚管理自治條例來審查。
媒體也問蔣萬安，之前邀請二姐江蕙復出，是否會親自拜訪？蔣萬安說，他一直很積極希望能夠和二姐見面，當面很誠懇地希望二姐復出，站上大巨蛋具有這樣意義的舞台來復出開唱。所以不管是大家很關心周杰倫、五月天等等或是江蕙，市府其實都非常歡迎，也會盡最大的努力，讓大巨蛋在安全無虞之下，儘快地來舉辦演唱會。
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