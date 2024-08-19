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北市監理所遷巷內 里民憂影響交通

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
監理所將搬遷到台北市羅斯福路巷內，巷弄小，雙向道路各只有一線道，里民要求不能影響住戶生活品質及行人安全。記者林麗玉／攝影
監理所將搬遷到台北市羅斯福路巷內，巷弄小，雙向道路各只有一線道，里民要求不能影響住戶生活品質及行人安全。記者林麗玉／攝影

北市八德路上「台北市區監理所」土地屬市府所有，每年簽租提供公路局使用，公路局規畫明年要將監理所遷到羅斯福路6段159巷內，卻沒先告知地方，引發議員、里民反彈。議員耿葳質疑，搬遷地聯外巷弄小，恐讓交通塞爆；在地里長也要求不能影響居民生活品質與安全。交通局說，若確定會要求公路局盡快與地方溝通

耿葳表示，「台北市區監理所」若確定要搬到文山區羅斯福路6段巷內，因周邊是住宅區，恐怕會影響周邊交通，還有噪音、空汙等疑慮，先前在地居民、議員都不知情。

交通局停管處表示，未來興辦一定要經過都市設計審議，也會要求與里民溝通。交通局長謝銘鴻表示，開發者是公路局，若確定進駐，恐會造成周邊住宅區交通衝擊，會要求公路局盡快與地方溝通。

萬有里長黃麗霓表示，監理所今年6月至里內開「里鄰長說明會」，會中議員王閔生及里鄰長強烈表達，無法接受汽機車檢驗站進駐。公路局承諾檢驗單位不進駐，只會進駐行政大樓，因羅斯福路6段159巷雙向單線通行且無人行步道，就算只有辦公大樓進來，也不能影響居民生活品質與行人安全。

北市 溝通 議員

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