新北新板特區空廊 市民憂夜間成治安死角

仿造台北信義計畫區空橋的新北板橋新板特區空廊，尚差中山路都更案、兒童未來館兩處尚未完成開發，其餘14處已收歸市府所有，除開放通行，也釋出部分空間供申請使用。民代點出，空廊有維管問題，因應人潮增多，市府應強化管理措施，以免引民怨。有周邊住戶說，空廊不分日夜開放通行，入夜恐成治安死角令人擔憂。

新北市養工處近期公告，為活化新板空廊，將開放世界花園橋峰、板信商業銀行、巴黎十六區及國家世紀館社區通廊空間供申請作為公益使用。

新板特區當年做都市計畫時，仿造北市信義計畫區商圈空中廊道打造回字形新板空廊，串聯車站、百貨公司及住宅，已有14處完工，新北市政府前中山路都更案仍在施作，另特專三的國家兒童未來館尚未動工，新板空廊30餘年過去，未全區貫通。

先前社區住戶對市府的空廊管理有意見，是否開放通行意見相左，養工處表示，完工14處已收歸市府所有，全數開放通行。地方人士指出，信義計畫區幾乎都是商業區，新板特區是住商混雜，要形成信義區空橋的商業模式，困難重重。

新北市議員黃淑君表示，市府對新板空廊管理不夠到位，曾發生磁磚破損，還有治安隱憂，加上空廊行經社區大樓私人空間，與公共空間怎麼區分，市府使用要不要繳交管理費，還要跟社區協調。

立委葉元之說，新板空廊過去有治安疑慮，多次到喬峰社區會勘，發現空廊等空間燈光太暗，透明護欄沒做好標示，若空間開放加大，人流增多，市府要主動巡查改善，並與社區做好溝通。

板橋深丘里長陳廉誠表示，小遠百通往「超級F1」社區空廊，養工處至今不願支付管理費，電費、保全靠社區支應，所有權人要支付管理費，為何市府不用支付？

養工處長鄭立輝表示，新板空廊全區都免付管理費，是從縣府時代都市規畫就談妥的條件，且空廊用電管理都與社區脫鉤，不會影響到社區使用，里長應該有所誤會。

北市都發局都市規畫科長謝佩珊說，立體連通廊主要建構在商業建物周邊，透過建物與建物間連結，為商圈帶來人潮，人車分道也保障人行安全，「信義商圈空橋系」就是成功案例，雨天通行也不會淋到雨。

謝佩珊說，若業者要建構空廊，建議要與商業結合，除帶來人潮，有商圈、照明能讓治安較好，避免街友聚集，業者必須落實管理責任，包含目前正建置的南港空廊，或有業者想建置新空廊都會提醒。