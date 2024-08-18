奧運英雄時尚派對招標方式遭控圖利廠商？ 北市體育局駁：一切合法

巴黎奧運落幕，中華隊選手獲得2金5銅的佳績。台北市周五更在信義區香堤廣場舉辦「巴黎奧運英雄時尚派對」，讓選手與民眾零距離互動，但由於時間緊迫北市體育局此次活動採限制性招標找廠商，卻讓議員質疑恐有圖利之嫌。體育局強調，活動依據「政府採購法」相關規定招標，並委託專業廠商舉辦，均符合法規，無圖利特定廠商的嫌疑。

林延鳳指出，這次在信義區舉辦派對活動經費高達146萬，並以「限制性招標」處理採購，體育局依照「中央機關未達公告金額採購招標辦法」規定，經需求、使用或承辦採購單位就個案敘明邀請指定廠商比價或議價適當理由，簽報機關首長或其授權人員核准者，得採限制性招標，免報經主管機關認定。

林延鳳認為，此次以限制性招標處理採購可能是體育局誤解條文所致，「政府採購法」所稱主管機關是指行政院工程會非體育局，且工程會對此條款的解釋通常限於因中央修法導致契約需變更，如工時縮短或基本工資調升等情況，才得以進行「限制性招標」，此次採購程序缺乏法規依據，甚至可能涉及圖利特定廠商。

林延鳳批評，這次活動決標日期距活動僅一天，這種光速採購罕見恐引發疑慮，若要表揚奧運選手的高度，不可能在15萬元的小額採購額度內完成，若非拆標為多個小額採購案，就是挪用其他計畫預算，這種行為與財政紀律背道而馳。最終選擇「限制性招標」方式處理，基層公務員恐冒違反採購法與圖利罪的風險。

體育局表示，於賽事陸續告一段落後，即與台北市籍國手們聯繫，喬好時間後，依據「政府採購法」委託專業廠商舉行活動，一切程序合乎法規、尊重專業，採限制性招標則是依「中央機關未達公告金額採購招標辦法」規定經簽報本局首長或其授權人員核准，免報經主管機關行政院公共工程委員會認定，並於8月15日活動前完成該採購案議價決標，一切合法合規，更無圖利特定廠商。

體育局強調，此次規畫均基於獎勵優秀運動選手、滿足市民參與奧運熱潮期待、鼓勵更多選手爭取榮耀為考量，藉此提升全市運動風氣，期盼各界能以具體行動相互響應，共同為體育發展投注正向支持。