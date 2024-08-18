營建職災成長 新北強化稽查與輔導

營造業火熱，建案林立，但相關職災卻也成長，新北市2021年營造業職業災害死亡人數有19人，2022年減少至12人，不過去年2023年又成長到16人，主要是雇主未提供足夠防護設備為主要原因，新北市勞檢處表示，除針對高風險工地實施專案檢查，也針對中小型工地實施安全輔導，透過外部專家，強化業者防災意識。

新北市勞工局統計分析，新北市近3年營造業職業災害主要發生原因，以雇主未提供足夠的防護設備為主，其中又以未設置防墜設施如護欄、安全網等，及未提供必要防護用具如安全帶、安全帽等為大宗。

勞工局表示，新北市針對營造業所採取的防災策略，針對高風險、高肇災及高違規等三高工地實施專案檢查，另外針對大型公共工程及民間工程，則要求取得工地認證，並落實自主管理。

至於中小型工地，市府則實施安全輔導，透過外部專家辦理現場輔導，以提升防災意識及自主管理能力。