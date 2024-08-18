新板特區空廊還差兩塊拼圖 市府開放部分空間做公益

仿造台北信義計畫區空橋的板橋新板特區空廊，目前還差中山路都更案、兒童未來館兩處尚未完成開發，其餘14處已全數收歸市府所有並開放通行。新北市養工處近期公告，為活化新版空廊，將開放世界花園橋峰、板信商業銀行、巴黎十六區及國家世紀館社區通廊空間供申請作為公益使用。地方民代認為，過去空廊有管理維護問題，市府政策勢必帶來更多人潮，相關管理措施應更積極，以免引民怨。

新板特區當年都市計畫時，縣府仿造北市信義計畫區商圈空中廊道打造回字形新板空廊，串聯周邊車站、百貨公司及住宅，已有14處完工，但市府前中山路都更案仍在施作，另特專三的國家兒童未來館也尚未動工，新板空廊30餘年過去，仍未全區貫通。

先前更發生社區住戶對市府在空廊管理頗有意見，開放通行更與市府意見相左，不過養工處表示，目前完工14處都已收歸市府所有，且已全數開放通行。地方人士指出，信義計畫區幾乎都是商業區，新板特區卻是住商混雜，要形成信義區空橋的商業模式，困難重重。

為活化新板空廊空間，養工處訂定新板空廊使用要點，開放世界花園橋峰、板信商業銀行、巴黎十六區及國家世紀館社區通廊空間，在不影響通行前提下，提供政府機關、立案的學校、公司、團體、法人申請，禁止商業展售、收費教學、倉儲、政治活動、宗教法會及其他不符公共利益活動。

養工處橋隧科長黃柏升表示，新板空廊當初定位就是提供通行使用，目前14處完工空廊都已回歸市府管理，根據空間大小，規畫部分空間提供民眾使用，希望達到活化目的，由於8月才公告，目前尚無相關單位提出申請。

民進黨議員黃淑君表示，新板空廊問題在這幾年下來養工處沒有做好管理職責，曾發生磁磚破損沒有維護，還有相關治安隱憂，加上空廊行經社區大樓私人空間，與公共空間怎麼區分，且市府使用要不要繳交為數不小的管理費，還要跟社區協調。

國民黨立委葉元之表示，新板空廊曾有遊民聚集，甚至有人在空廊吸毒等問題，先前他曾多次到喬峰社區會勘，發現空廊等空間燈光太暗，透明護欄沒做好標示等，雖養工處馬上處理，未來開放申請，人只會愈來愈多，市府單位應更積極主動巡查改善，並與社區做好溝通，確保民眾與住戶權益。

當地深丘里長陳廉誠表示，包括喬峰等社區，青年局、農業局都有支付管理費，但唯獨小遠百通往超級F1的空廊，養工處至今不願支付管理費，電用社區的，保全相關人員也是社區維護，所有權人都要支付管理費，憑什麼市府不用支付？

周邊社區住戶劉小姐說，當初其實不知道這邊社區都有公益回饋空間，平常出入份子就相當複雜，且空廊不分日夜開放通行，又非常暗，確實令人擔憂，盼市府能強化管理，保障住戶權益。