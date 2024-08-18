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八德路監理所將搬羅斯福路巷弄 居民憂塞 拒檢驗站進駐

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員質疑，監理所要遷的羅斯福路巷內，目前為住四，加上巷弄小，各只有一線道，未來若每天檢驗公車上千輛，恐讓交通塞爆。記者林麗玉／攝影
議員質疑，監理所要遷的羅斯福路巷內，目前為住四，加上巷弄小，各只有一線道，未來若每天檢驗公車上千輛，恐讓交通塞爆。記者林麗玉／攝影

位於台北市八德路的監理所服務超過50年，因土地屬於北市府所有，每年簽租約方式提供交通部公路局使用，不過許多民代質疑原地點為台北市市中心，要求北市府基於南松山地區的發展，不應再與公路總局續約。北市府不續租，監理所將從八德路搬遷。公路總局規畫明年將遷到文山區羅斯福路6段159巷內國有地，但因沒先告知地方，引發議員、里民反彈。

議員耿葳質疑，監理所要搬遷到羅斯福路巷內，目前為住四，加上巷弄小，雙向車道各只有一線道，未來若每天檢驗公車上千輛，恐讓交通塞爆。

目前公路局規畫要將區監理所遷移到公路局北區養護隊景美養護段國有地的文山區羅斯福路6段159巷2號，但因鄰近住宅區，若確定搬遷恐影響當地交通及住宅區的生活品質。

議員耿葳表示，八德路監理所若確定要搬到文山區羅斯福路6段巷內，因周邊都是住宅區，恐怕會影響周邊交通、還有噪音、空汙等影響住宅區生活品質，尤其監理所要搬來，在地居民、議員都不知情，甚至北市交通局也是中央都已核定，交通局2022年調資料才發現此規畫，2022年至2024年間也都沒跟居民辦說明會。

停管處表示，未來興辦一定要經過都市設計審議，也都會要求跟里民溝通。交通局長謝銘鴻表示，因此國有地開發者是公路總局，若確定進駐，恐會造成周邊住宅區交通衝擊，會要求公路總局盡快與地方溝通。

萬有里長黃麗霓表示，監理所於今年6月1日至本里里民活動場所召開「里鄰長說明會」，會議中議員王閔生及里鄰長們強烈表達無法接受汽機車檢驗站進駐。雖然監理所承諾檢測單位不會進駐，只會進駐行政辦公大樓，但里鄰長們表示，監理所整體規劃應先與地方溝通，萬有里內的巷弄都非常小，尤其是羅斯福路6段159巷雙向單線通行且無人行步道，就算只有辦公大樓進來萬有里，也不能影響周邊住宅區居民的生活品質與行人安全。

會議當天，監理所提供的會議資料，將國有地分成左右兩區塊，目前公路局因經費不足，只夠開發左邊住宅用地進駐行政辦公大樓，右邊商業用地為既有的老舊宿舍區不打算開發。

萬有里辦強烈要求公路局應該一併開發，目前公路局還在積極爭取追加預算，里辦尚未收到監理所進一步消息。依照目前地方的訴求，監理所整體開發經費一旦確定後，應盡速讓里辦知道整個開發計畫並充分溝通及回應里辦的訴求後，再舉辦里民溝通說明會。

議員質疑，監理所要遷的羅斯福路巷內，目前為住四，加上巷弄小，各只有一線道，未來若每天檢驗公車上千輛，恐讓交通塞爆。記者林麗玉／攝影
議員質疑，監理所要遷的羅斯福路巷內，目前為住四，加上巷弄小，各只有一線道，未來若每天檢驗公車上千輛，恐讓交通塞爆。記者林麗玉／攝影

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