資淺社工離職多 恐影響經驗傳承

各縣市公私社工人力持續不足，北市去年有94人離職，新北更發現近年服務年資未滿5年離職者占多數，新北審計處直指，資淺社工留任率偏低，恐影響輔導成效、不利經驗傳承。雙北社會局都表示，與大專院校合作、招募，鼓勵應屆畢業生加入行列。

審計報告指出，新北民國109年度至111年度核定社安網計畫各項業務進用社工人數，分別為341人、330人及399人，實際進用227人、260人及335人，各年度社工人數缺額為114人、70人及64人。

審計處表示，新北社工人力缺額雖有縮小趨勢，但經查社福中心社工111及112年離職總人數分別為23人、36人，其中服務年資未滿5年者分別為19人、27人，各占該年離職總人數的82.61％、75.00％，離職社工以資淺者占多數，社工涉及案家成員個人隱私與心理輔導諮商等專業，資淺者頻頻離職，恐影響輔導成效、不利經驗傳承。

新北社會局表示，已研擬採認年資轉換計畫，調高聘用社工薪階，激勵專業人才久任意願；並營造友善職場環境，訂定新北市政府社會工作人員人身安全維護處理要點，維護社工人員職場人身安全；且會增人才招募資訊能見度，簡化招募行政流程，加速遞補人力。

社會局說，目前已與北部大學社工系專業課程合作，宣導及接待師生參訪，讓學生瞭解工作內容；同時培育民間社區團體，分擔社工服務負荷；至於新進社工人力部分，會由督導或資深社工採一對一帶領方式，以利專業傳承。另會積極向中央爭取都會勤務加給，以增進一線社工人力徵才、留才之激勵。

北市社會局統計，去年社工總人數共563人，實際在職人數有487人，共有94人離職，離職率約19.3%。

社會局表示，除高普考、公職社工師考試外，也與勞動局合作定期對外招募，並主動聯繫大專院校相關系所，請學校協助張貼徵人啟示，也定期進入校園舉行座談會。