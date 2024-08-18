學者：社工要撐過3年 才能待得久

各縣市公私社工人力持續不足，且其中年資淺的社工離職占多數。有學者認為，該去追蹤這些年輕社工離職後的去向，否則難以有效改善現況，通常要讓年輕社工要撐過3年，才會待比較久，也希望市府除了與學校課程合作外，也能多加入實務操作案例。

有年輕社工坦言，社工業務量繁忙，還要抽時間上培訓課程，擔憂蠟燭兩頭燒，更顧不好手上的個案，壓力下就會讓人乾脆辭職。另一名社工則說，現在不論公私部門，連督導的角色都缺，倘若新鮮人剛擔任社工，卻沒有經驗豐富的人可以帶領，會像無頭蒼蠅。

「年輕社工要撐過3年，才會待比較久。」輔大社會工作系主任劉一龍表示，數據顯示離職社工以資淺者為多數，就該思考這些人流去哪，是社工的其他領域？還是跳去完全不同領域？若一開始就讓新人在社會安全網的職位，就會因工作複雜，沒有人員培訓而流失人力，相關原因該去追蹤，才有機會改善。

劉一龍表示，過往學校跟公部門合作模式，是特定老師的課程，邀公部門有經驗人士到校分享，這次新北主動跟各學校要課表，依照各門課程選擇適合人選，再與學校討論，該計畫自9月開始實施，他肯定新北有用心推新政策。

「實習經驗是重要關鍵。」劉一龍認為，多一些實務操作案例，學生才能學得到東西，但是否因此產生興趣投入，仍有待觀察，畢竟是學生的職涯發展選擇，但公部門的壓力也比民間大，除了社會期待，也有父母認為是「鐵飯碗」的壓力。