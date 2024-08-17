新北中和瓦磘溝被染色像抹茶奶綠 自強路工程行業者嫌疑大

橫貫新北市中、永和區的瓦磘溝，今天下午民眾發現被染成綠色，被形容是「綠拿鐵、抹茶奶綠、酪梨牛奶」，新北市環保局今天一整個下午循線追查，在中和自強路的某住宅，為私人工程行，雖然於稽查當下未有排放黃綠色油漆，但刮板上殘留有黃綠色油漆，後續會比對工程行施工地點狀況，進一步調查。

環保局表示，今天12點通報後立即派員前往稽查，經查綠色廢水由中和區大勇街29巷2弄支流流出，採水快篩水質，pH7.78，29度C，水色偏綠，快篩COD及重金屬均無反應，研判疑似為油漆廢水。

環保局表示，稽查員追查途中，於立仁街自強路口處有些許排放殘跡，該址附近以一般民宅為主，無事業工廠，於周圍沿線查核，已無汙染跡證。將於該上游明渠處增設監視器，並針對排放時段加強該水體周遭巡查；另協請工務局提供室內裝修許可申請資料，並持續查訪鄰近住戶與油漆行，持續追查。

環保局表示，直到下午5點，在中和區自強路38巷內某住宅，經查該址為吳姓業者的私人工程行，現場查獲業者在洗手槽清洗水泥刮板，因未設置防制措施，導致刮板上的白色水性漆溢流至周邊水溝，造成環境汙染，已違反廢棄物清理法第27條第2款規定依法告發。