快訊

避免拜香蕉、李子、梨子 中元普渡誤踩「1紅線」恐傷身

一條街9間店上榜！全台「500碗最強行政區」出爐 一次入圍35間

雙北有感搖晃！21:10宜蘭近海規模5.1極淺層地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北中和瓦磘溝被染色像抹茶奶綠 自強路工程行業者嫌疑大

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
橫貫新北市中、永和區的瓦磘溝，今天下午被民眾發現染成綠色，新北市環保局今天一整個下午循線追查。圖／新北市環保局提供
橫貫新北市中、永和區的瓦磘溝，今天下午被民眾發現染成綠色，新北市環保局今天一整個下午循線追查。圖／新北市環保局提供

橫貫新北市中、永和區的瓦磘溝，今天下午民眾發現被染成綠色，被形容是「綠拿鐵、抹茶奶綠、酪梨牛奶」，新北市環保局今天一整個下午循線追查，在中和自強路的某住宅，為私人工程行，雖然於稽查當下未有排放黃綠色油漆，但刮板上殘留有黃綠色油漆，後續會比對工程行施工地點狀況，進一步調查。

環保局表示，今天12點通報後立即派員前往稽查，經查綠色廢水由中和區大勇街29巷2弄支流流出，採水快篩水質，pH7.78，29度C，水色偏綠，快篩COD及重金屬均無反應，研判疑似為油漆廢水。

環保局表示，稽查員追查途中，於立仁街自強路口處有些許排放殘跡，該址附近以一般民宅為主，無事業工廠，於周圍沿線查核，已無汙染跡證。將於該上游明渠處增設監視器，並針對排放時段加強該水體周遭巡查；另協請工務局提供室內裝修許可申請資料，並持續查訪鄰近住戶與油漆行，持續追查。

環保局表示，直到下午5點，在中和區自強路38巷內某住宅，經查該址為吳姓業者的私人工程行，現場查獲業者在洗手槽清洗水泥刮板，因未設置防制措施，導致刮板上的白色水性漆溢流至周邊水溝，造成環境汙染，已違反廢棄物清理法第27條第2款規定依法告發。

另，該工程行雖然於稽查當下未有排放黃綠色油漆，但刮板上殘留有黃綠色油漆，後續會比對工程行施工地點狀況，進一步調查。環保局呼籲，民眾如有油漆未使用完畢，請用吸水性報紙、布等材質吸收後，妥善防破防漏包裝並標示，交給垃圾車。

橫貫新北市中、永和區的瓦磘溝，今天下午被民眾發現染成綠色，新北市環保局今天一整個下午循線追查。圖／新北市環保局提供
橫貫新北市中、永和區的瓦磘溝，今天下午被民眾發現染成綠色，新北市環保局今天一整個下午循線追查。圖／新北市環保局提供
橫貫新北市中、永和區的瓦磘溝，今天下午被民眾發現染成綠色，新北市環保局今天一整個下午循線追查。圖／新北市環保局提供
橫貫新北市中、永和區的瓦磘溝，今天下午被民眾發現染成綠色，新北市環保局今天一整個下午循線追查。圖／新北市環保局提供
橫貫新北市中、永和區的瓦磘溝，今天下午被民眾發現染成綠色，被形容是「綠拿鐵、抹茶奶綠、酪梨牛奶」，許多人都認為太誇張，好不容易整治好又被汙染。圖／翻攝FB社團我是中和人
橫貫新北市中、永和區的瓦磘溝，今天下午被民眾發現染成綠色，被形容是「綠拿鐵、抹茶奶綠、酪梨牛奶」，許多人都認為太誇張，好不容易整治好又被汙染。圖／翻攝FB社團我是中和人

中和 水質 環保局 監視器 綠色

延伸閱讀

中和瓦磘溝慘變「抹茶奶綠」誇張畫面曝光 網怒：又被廢水汙染

台電淡水所新建工程1工人遭工具機重擊亡 新北工務局勒令停工

清水國運中心完工又延到明年初 中市府：增設親子館設施

民雄鐵路高架化工程完成規劃 地方要求增設停車場

相關新聞

新北中和瓦磘溝被染色像抹茶奶綠 自強路工程行業者嫌疑大

橫貫新北市中、永和區的瓦磘溝，今天下午民眾發現被染成綠色，被形容是「綠拿鐵、抹茶奶綠、酪梨牛奶」，新北市環保局今天一整個...

綠嗆蔣萬安設「麟洋路」蹭過頭 北市府反嗆：搞清楚再發言

台北市長蔣萬安昨宣布，未來要將羽球金牌王齊麟、李洋的母校中山國中前的復興北路361巷設立一個別名為「麟洋路」。民進黨立委...

中和瓦磘溝慘變「抹茶奶綠」誇張畫面曝光 網怒：又被廢水汙染

橫貫新北市中、永和區的瓦磘溝，今天下午被民眾發現染成綠色，被形容是「綠拿鐵、抹茶奶綠、酪梨牛奶」，許多人都認為太誇張，好...

幼兒園性侵案受害家長質疑未懲處「知情未報」人員 北市回應

北市幼兒園性侵案部分受害家長今天質疑，教育局不願懲處未依規訂通報的教保人員。教育局說明，依據相關辦法，應由負責人向主管機...

板橋車站設12家庇護工場中秋展售會 蔡尚樺化身最佳銷售員

中秋佳節將至，新北市勞工局今在板橋車站B1大廳辦「新北庇護 情滿中秋」展售活動，找來12家庇護工場設攤展售，提供多款限定...

台北大巨蛋何時舉辦演唱會？ 李四川臉書發文「相信已不遠了」

台北大巨蛋能否舉辦演唱會受矚目，遠雄將自衛消防編組計畫送給財團法人消防安全中心基金會，7月30日已完成消安驗證演練，自衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。