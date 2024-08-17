中和瓦磘溝慘變「抹茶奶綠」誇張畫面曝光 網怒：又被廢水汙染

橫貫新北市中、永和區的瓦磘溝，今天下午被民眾發現染成綠色，被形容是「綠拿鐵、抹茶奶綠、酪梨牛奶」，許多人都認為太誇張，好不容易整治好又被汙染。新北市環保局表示，已派員到場稽查，正循線追查中。

稍早有民眾在FB社團「我是中和人」發文說「美麗的瓦磘溝」，但點開照片看，卻發現瓦磘溝被染成綠色，有網友形容「變成綠拿鐵、抹茶奶綠」，更多人對此感到憤怒，明明已經整治過，卻又被廢水汙染。

新北市議員邱烽堯表示，該區周邊住宅區少，以工廠為主，不像中原溝或是二八張溝，住宅比較密集，若有排放汙染物會比較油，查緝速度會快一點。

據了解，環保局已經完成水質採樣，目前排除沒有被重金屬或是急毒性物質在內，推測可能是水性油漆，或是染整廠、印刷廠排放汙水，由於今天沒下雨，水流速度較慢較平緩，一倒入汙染物就非常明顯，環保局稽查人員仍在循線追查中。