板橋車站設12家庇護工場中秋展售會 蔡尚樺化身最佳銷售員

中秋佳節將至，新北市勞工局今在板橋車站B1大廳辦「新北庇護 情滿中秋」展售活動，找來12家庇護工場設攤展售，提供多款限定組合，並由年度代言人蔡尚樺到場參與中秋猜好禮活動，且攤位巡禮時，更逐攤鼓勵庇護員工，化身最佳銷售員，邀請民眾現場購買或預購最優質的新北庇護產品。

新北勞工局長陳瑞嘉表示，新北目前共25家庇護工場，已協助超過500名庇護員工就業，營業類型多元，各庇護工場也為此次活動，精心準備中秋限定產品，不僅精緻美味，用料也講求健康、乾淨，為消費者嚴格把關。

蔡尚樺表示，身為台中人，她對慈育庇護工場「仲月饗茶」禮盒裡的奶油酥餅、紅烏龍鐵觀音蛋黃酥，記憶深刻，讓她有「一秒回到家」的感覺。

勞工局表示，今年喜憨兒推出「奇幻時光」禮盒，封面是透過AI繪出憨兒對中秋的印象，讓大家還沒吃月餅就能感受到滿滿的幸福能量。

展售會現場也邀請身心障礙表演團體「能量天使」、「陳冠瑋薩克斯風」及「翊聲承諾」演出，更有限時快閃優惠及不定時的好康活動，如打卡享有免費視障按摩體驗、消費滿199元可獲1次轉動好運扭蛋機會，現場民眾忍不住大呼「好讚！」。