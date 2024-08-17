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板橋車站設12家庇護工場中秋展售會 蔡尚樺化身最佳銷售員
中秋佳節將至，新北市勞工局今在板橋車站B1大廳辦「新北庇護 情滿中秋」展售活動，找來12家庇護工場設攤展售，提供多款限定組合，並由年度代言人蔡尚樺到場參與中秋猜好禮活動，且攤位巡禮時，更逐攤鼓勵庇護員工，化身最佳銷售員，邀請民眾現場購買或預購最優質的新北庇護產品。
新北勞工局長陳瑞嘉表示，新北目前共25家庇護工場，已協助超過500名庇護員工就業，營業類型多元，各庇護工場也為此次活動，精心準備中秋限定產品，不僅精緻美味，用料也講求健康、乾淨，為消費者嚴格把關。
蔡尚樺表示，身為台中人，她對慈育庇護工場「仲月饗茶」禮盒裡的奶油酥餅、紅烏龍鐵觀音蛋黃酥，記憶深刻，讓她有「一秒回到家」的感覺。
勞工局表示，今年喜憨兒推出「奇幻時光」禮盒，封面是透過AI繪出憨兒對中秋的印象，讓大家還沒吃月餅就能感受到滿滿的幸福能量。
展售會現場也邀請身心障礙表演團體「能量天使」、「陳冠瑋薩克斯風」及「翊聲承諾」演出，更有限時快閃優惠及不定時的好康活動，如打卡享有免費視障按摩體驗、消費滿199元可獲1次轉動好運扭蛋機會，現場民眾忍不住大呼「好讚！」。
勞工局表示，可透過新北市庇護工場網路商城訂購，線上商城更設「中秋專區」，可享有多樣好禮優惠，單筆消費滿399元以上發票，可登錄參加「庇護399滿額購」活動，獎項包含iPhone 15 Pro手機、掃拖機器人、Dyson吹風機等多項大獎，盼透過更多購買行動，讓新北庇護商品，陪伴度過中秋佳節。
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