綠嗆蔣萬安設「麟洋路」蹭過頭 北市府反嗆：搞清楚再發言

台北市長蔣萬安昨宣布，未來要將羽球金牌王齊麟、李洋的母校中山國中前的復興北路361巷設立一個別名為「麟洋路」。民進黨立委吳思瑤今天批評，蹭熱度剛好就好，過頭實在矯情。對此，台北市政府副發言人葉向媛表示，吳思瑤不理解台北市相關法規，請搞清楚狀況再發言。

吳思瑤說，全台灣有高達196條「中正路」，蔣萬安敢開刀更名嗎？還說蔣萬安除了大搞威權崇拜，蔣介石治台時期還利用道路命名來作為「政治恩寵」的工具。

葉向媛說，吳思瑤委員雖然曾任台北市議員，卻似乎不太理解台北市相關法規。蔣萬安市長希望找到一個彰顯「麟洋配」奮戰精神的方法，因此提出想法，在中山國中校門口的復興北路361巷設置別名，探討其可能性。

葉向媛指出，一方面，取別名並不是更名；二方面，依照相關法規機制，首先，要有機關團體及當地五分之一民眾提案；第二，審查要通過；第三，要有當地二分之一的民眾連署支持才會進到設置細節，一切都會以既有的法規機制以及民意為依歸，這和威權有什麼關係？請吳思瑤委員搞清楚狀況再發言。