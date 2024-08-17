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碧潭水舞影響螢火蟲繁殖 新北：避開復育區

中央社／ 新北17日電

新北市於碧潭辦水舞展演，審計處認為，當地為螢火蟲復育地，與螢火蟲繁殖季節衝突要求改善。觀旅局今天說，與生態團體協商今年辦的時間與雷射光雕範圍已避開復育區。

市府觀旅局說，每年在碧潭風景特定區辦理水舞展演，並設電動車充電車位，以雷射光雕勾勒出和美山的山形，串聯水舞曲目，希望推廣觀光及淨零碳排政策。

不過，審計部新北市審計處日前公布的總決算審核報告指出，觀旅局民國112年辦活動時，未審慎考量當地為螢火蟲復育地區，致使廠商展演活動，適逢螢火蟲繁殖季節而未能辦理。

觀旅局今天回應中央社記者詢問表示，今年的碧潭水舞，為兼顧觀光與生態平衡，經徵詢地方生態團體建議，5月17日推出活動時，避開碧潭和美山的重點賞螢季節。

另外，考量4月為和美山螢火蟲觀賞季節，水舞光雕雷射勾勒範圍，也以靠碧潭吊橋側的和美山下游區塊為主，避開螢火蟲復育區。另外，透過活動使民眾深度認識碧潭週遭生態環境。

審計處也發現，碧潭風景區東岸、西岸及渡船頭等停車場，電動車充電設施未配置專屬消防設備，影響停車場使用安全，有待市府檢討。

觀旅局說，停車場原已設置蓄壓式乾粉滅火器，消防局認為，可有效防治電動車充電設施引發火災。

但考量電動車火源是鋰電池導致，屬金屬類型火災，各停車場已於今年4月完成裝置金屬滅火器（即D類滅火器），預防電動車輛引起之火災，確保人員與設備安全。

碧潭 螢火蟲復育

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