台北大巨蛋何時舉辦演唱會？ 李四川臉書發文「相信已不遠了」

台北大巨蛋能否舉辦演唱會受矚目，遠雄將自衛消防編組計畫送給財團法人消防安全中心基金會，7月30日已完成消安驗證演練，自衛消防編組驗證結果報告書出爐後已送各委員審閱，待定稿中。台北市副市長李四川下午在臉書發文指出，「我相信離在大巨蛋欣賞演唱會已不遠了」。

李四川指出，醫生「驚」治咳，土水師「驚」抓漏，大巨蛋自去年11月開始使用，雖然尚有一些缺點，但9個月來，迎接喜愛棒球的好朋友，人數一次比一次多。接下來更要迎接舉辦非體育賽事、演唱會的考驗。